"White Star" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

19.05.2026 Karsten Serck

"White Star" erscheint auf Ultra HD Blu-ray. Der Film von Roland Klick aus dem Jahr 1983 mit Dennis Hopper, Terrance Robay, David Hess und Ute Cremer erscheint am 31.07.2026 im Vertrieb von Subkultur Entertainment als Ultra HD Blu-ray-Digipak mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD Mono-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar von Roland Klick, ein Kurzfilm und ein Interview mit Roland Klick geplant.


