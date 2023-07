REVIEW: "Avatar: Aufbruch nach Pandora" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Avatar

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 162 min.

Bildformat: 1,78:1

Audiokanäle

Dolby Atmos 7.1.4 (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin

13.07.2023

Film

Als dem gelähmten Jake Sully (Sam Worthington) angeboten wird, Teil eines Projekts auf dem entfernten Planeten Pandora zu werden, erhält sein Leben wieder Sinn. Jakes Bewusstsein wird unter der Leitung der Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) in das eines genetisch manipulierten Körpers übertragen, der aus der DNS der Ureinwohner erschaffen wurde.

In seinem neuen Na'vi-Körper lernt Jake die Na'vi-Frau Neytiri (Zoe Saldana) kennen, die Jake mit ihrer Kultur vertraut macht. Doch das Avatar-Projekt hat vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund: Jake soll das Vertrauen der Bewohner gewinnen und für einen Konzern die Lagerstätten des wertvollen Minerals Unobtainium auskundschaften.

Jake muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht – in einem Kampf, in dem es um das Schicksal einer einzigartigen Welt geht...

Bild 85 %

"Avatar" wurde mit digitalen Sony HD-Kameras gedreht. Ursprünglich gab es für den Film neben der 3D-Fassung nur ein 2K Digital Intermediate. James Cameron hat "Avatar" aber noch einmal digital remastern und ein neues 4K Digital Intermediate anfertigen lassen, welches für die Ultra HD Blu-ray zum Einsatz kommt.

Laut Interview-Aussagen von James Cameron soll sich der Aufwand für das Remastering in Grenzen gehalten haben, da die Qualität der digitalen Effekte von Weta Digital bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von "Avatar" bereits sehr hoch gewesen sei und das Rendering sogar bereits inklusive HDR erfolgte, obwohl damals die Wiedergabe-Technik noch nicht vorhanden war. Es steckt aber doch noch etwas mehr Aufwand dahinter weil nichtsdestotrotz ein Upscaling der HD-Aufnahmen auf 4K-Auflösung erforderlich war, welches wohl auch mit Unterstützung von KI-Technologie Konturen und Details deutlich verstärkt.

Die digitalen Effekte sind teilweise so detailscharf wie es nicht einmal für digitale Effekte vieler neuer Kinoproduktionen selbstverständlich ist. An vielen Stellen sieht "Avatar" fast genauso gut aus wie "Avatar: The Way of Water" und bei der Schärfeanhebung bleiben Doppelkonturen weitgehend unbemerkbar. Das Upscaling von "Avatar" ist wesentlich besser als bei den ersten frühen Ultra HD Blu-rays, die noch auf 2K Digital Intermediates basierten und oft nur einen mäßigen Zugewinn an Schärfe im Vergleich zur Blu-ray Disc boten. Mehr Kantenschärfe sorgt aber nicht automatisch für mehr Detail und die reinen Kamera-Aufnahmen ohne digitale Effekte wirken teilweise etwas künstlich. Ebenso wie bei "Avatar: The Way of Water" gibt es auch bei "Avatar" stärkere Schwankungen in der Bildquaität wenn z.B. Hintergründe ausgewaschen erscheinen und nur die relevanten Bildinhalte wirklich detailliert dargestellt werden.

"Avatar" zeigt einen sehr plastischen Kontrast mit hoher Dynamik. Sehr viele Szenen wirken durch den Einsatz von Spitzenlichter nochmals lebendiger. Passend dazu wird fast der gesamte Film in kräftigen Farben präsentiert, die von viel Grün und Blau dominiert werden aber trotzdem auch viele Einzelheiten in anderen Tönen zeigen.

Die dunklen Dschungel-Welten des ersten Avatar-Films sind an vielen Stellen sogar noch beeindruckender als bei "Avatar: The Way of Water", der überwiegend auf und im Wasser spielt. Das HDR-Mastering wurde aber nicht sehr penibel für den gesamten Film optimiert. Es gibt auch eine ganze Reihe von Szenen, in denen helle Bildbereiche leicht überstrahlen anstatt für Spitzenlichter mit höherer Intensität genutzt zu werden.

Ton (Deutsch) 86 %

Ton (Englisch) 88 %



Disney präsentiert "Avatar" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton.

"Avatar" bietet über die gesamte Laufzeit nicht zuletzt dank dem Music Score von James Horner einen sehr gelungenen Surround-Sound, der bereits 2010 auf Blu-ray Disc für ein sehr atmosphärisches Heimkino-Erlebnis sorgte. Der englische Dolby Atmos-Mix erweitert den Sound jetzt auf eine weitere Klangebene von oben, die an einzelnen Stellen gezielt eingesetzt wird, aber insgesamt nicht ganz so imposant wie bei "Avatar - The Way of Water" klingt. Während anfangs der Mix noch vorwiegend durch dezentere (aber gut arrangierte) Surround-Effekte dominiert wird, wird die Effektfrequenz gerade im actionlastigen letzten Drittel des Films deutlich höher.

Im Bassbereich legt sich der Film immer wieder mächtig ins Zeug und die oft bei Disney-Produktionen etwas schwächelnde Dynamik ist zumindest bei der englischen Originalfassung nicht zu bemerken. Etwas deutlicher fallen hingegen die Unterschiede beim deutschen Dolby Digital 5.1-Mix auf, der zwar ebenfalls sehr effektvoll klingt aber doch mit etwas weniger Druck präsentiert wird. Wer noch die alte Blu-ray Disc von "Avatar" besitzt, sollte diese nicht vorschnell aus den Händen geben, weil der deutsche DTS 5.1-Mix klanglich doch noch etwas mehr bietet.

Bonus-Material

Erinnerungen an Avatar

Avatar: Ein Blick zurück

Die Entstehung von Avatar

Mehrteiliges Making of

