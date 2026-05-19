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Samsung startet „Deal of G.O.A.T.s“ mit TV-Bundles zum Fußballsommer 2026

Bildquelle: Samsung

Samsung startet zum Fußballsommer 2026 die Verkaufsaktion „Deal of G.O.A.T.s“ für ausgewählte QLED- und Neo-QLED-Fernseher. Käufer erhalten beim Erwerb eines Aktions-TVs zusätzlich ein mobiles Samsung-Gerät sowie Streaming-Angebote im Rahmen der „Made for Germany“-Promotion.

Die Aktion läuft vom 18. Mai bis zum 21. Juni 2026. Beim Kauf ausgewählter Samsung QLED- und Neo-QLED-TVs erhalten Kunden je nach Modell entweder ein Samsung Galaxy S25 FE Smartphone oder ein Samsung Galaxy Tab A11 kostenlos dazu. Zusätzlich stellt Samsung bis zu zwölf Monate Streaming-Zugang für Dienste wie WOW, RTL+, ARD Plus oder Blacknut bereit.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen großformatige Fernseher ab 75 Zoll. Samsung positioniert die Modelle gezielt für Sportübertragungen und Heimkino-Anwendungen. Die Neo-QLED-TVs kombinieren Mini-LED-Technologie mit Quantum-Matrix-Technologie Pro sowie dem Neural Quantum 4K Gen3 beziehungsweise Neural Quantum 8K Gen3 AI Prozessor.

Die integrierten AI-Funktionen analysieren Bild- und Tonsignale in Echtzeit und optimieren automatisch Schärfe, Kontrast, Farbwirkung und Bewegungsdarstellung. Funktionen wie AI Motion Enhancer Pro sollen schnelle Szenen bei Fußballübertragungen klarer und flüssiger darstellen. Ergänzend reduziert die Glare-Free-Technologie störende Reflexionen auf dem Display.

Ein weiterer Bestandteil der Aktion ist die Integration mobiler Geräte in das Home-Entertainment-Erlebnis. Das Galaxy S25 FE und das Galaxy Tab A11 ermöglichen sogenannte Second-Screen-Szenarien, bei denen Sportinhalte parallel oder mobil weiterverfolgt werden können.

Zusätzlich haben die Samsung Fernseher den Vision AI Companion integriert, über den wir bereits im Test des neuen Samsung S95H ausführlich berichtet haben. Über Sprachbefehle können Nutzer während laufender Sportübertragungen Informationen zum Spiel direkt auf dem Fernseher abrufen.

Mit der Aktion kombiniert Samsung aktuelle TV-Technologien, KI-gestützte Bildoptimierung und mobile Endgeräte gezielt für den Fußballsommer 2026.

Aktionszeitraum bis Mitte Juni

Der Deal of G.O.A.T.s läuft vom 18. Mai bis zum 21. Juni 2026. Wer in diesem Zeitraum einen Aktionsfernseher im Samsung Onlineshop oder bei einem teilnehmenden Händler kauft, kann ihn bis zum 5. Juli 2026 unter samsung.de/wmdeals online registrieren, um die Gratis-Zugabe zu erhalten. Das Streaming-Angebot aktiviert man separat unter samsung.de/madeforgermany.