REVIEW: "Speed" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Speed

Anbieter: 20th Century Studios

Laufzeit: ca. 116 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

DTS HD MA 5.1 Englisch

DTS 5.1 Deutsch

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 27.05.2021

Film

Anzeige

Für Jack Traven (Keanu Reeves), Cop bei einer Anti-Terror-Einheit in Los Angeles, scheint sein jüngster Einsatz schnell beendet: Der Verrückte, der mehrere Geiseln in die Luft zu sprengen gedroht hat, falls ihm nicht eine Summe von drei Millionen US-Dollar ausgezahlt werden, hat sich bei der von Jack angeführten Befreiungsaktion selbst in die Luft gesprengt.

Denkste, denn Payne (Dennis Hopper) ist quicklebendig und sinnt Jack persönlich auf Rache für die ihm entgangenen Millionen. Diesmal versucht er es mit einem Linienbus, in dem er einen Bombe platziert hat, die aktiv wird, sobald der Bus schneller als 50 Meilen und detoniert, falls der Bus weniger als 50 Meilen in der Stunde fährt. Geschickt lockt er Jack an den entsprechend präparierten Bus heran, um nicht nur an "sein" Geld heranzukommen, sondern auch Jack einen kleinen Streich zu spielen.

Dieser begibt sich an Bord des fahrenden Busses und versucht zusammen mit der Passagierin Annie (Sandra Bullock) den Bus auf "Speed" zu halten, damit die Bombe nicht losgeht. Doch das ist im wilden Straßendschungel von Los Angeles gar nicht so einfach....

"Speed" war 1994 eine überraschend frische Abwechslung für das sonst sehr meist sehr routinierte Action-Kino. "Speed" lebt von der Abwechslung, denn durch die erzwungene Fahrt wechselt ständig der Schauplatz. Zudem begnügte sich Regisseur Jan de Bont nicht mit einem simplen und schnellen Happy End, sondern zieht den Showdown mit mehreren Twists in die Länge.

Bild 85 %

"Speed" wurde von Jan de Bont mit 35 mm-Filmkameras gedreht und wird auf Ultra HD Blu-ray mit einer neuen 4K-Abtastung und HDR10 präsentiert.

Das Master zeigt ein sehr feines Filmkorn, welches einen dezenten Einsatz von Rauschfiltern erkennen lässt, die aber meist recht unauffällig bleiben.

Der Kontrast ist auf gutem bis sehr gutem Niveau. Das HDR-Mastering ist relativ dezent und nicht in jeder Szene auffällig erkennbar. In Bildbereichen, die sich durch unterschiedlich starken Lichteinfall voneinander abheben wird aber häufiger die Bilddynamik etwas angehoben.

Die Farbdarstellung ist bis auf einen leicht kühlen Grundton sehr neutral und die Farbsättigung etwas zurückhaltend. In hellen Bildbereichen wirken die Farben meist etwas kräftiger und szenenweise sind auch richtig üppige Farben an einzelnen Stellen zu erkennen.

Die Bildschärfe ist für einen 35 mm-Film auf sehr hohem Niveau. Sowohl Konturen als auch Details sind sehr deutlich erkennbar.

Insgesamt hinterlässt die Ultra HD Blu-ray von "Speed" einen sehr guten Eindruck. Vor allem die Bildschärfe ist deutlich höher als bei früheren HD-Veröffentlichungen und sorgt an vielen Stellen für einen ordentlichen Ultra HD-Eindruck. Der etwas zurückhaltende Einsatz von Farben und HDR ohne künstlich wirkendes Color Grading erhält ziemlich gut den klassischen Look des ursprünglichen 35 mm-Films.

Ton 88 % (Englisch)

Ton 84 % (Deutsch)



"Speed" stammt zwar noch aus der Frühzeit des digitalen 5.1-Tons, kann dafür aber in der englischen Originalfassung einen erstaunlich abwechslungsreichen Soundmix bieten, der sich nicht ausschließlich in zahllosen Explosionen und lautem Gedonner erschöpft, sondern ein sehr nuanciertes Klangbild aufweist.

Zu dem dezenten Tiefbassfundament gesellen sich ein temporeicher Soundtrack sowie die gut wahrnehmbaren Hintergrundgeräusche mit glasklarer Hochtonwiedergabe. Gerade die Anfangsszenen im Aufzug sind wirklich hervorragend abgemischt worden.

Bei der deutschen Synchronfassung muss man leider einige Abstriche machen. Diese klingt im Direktvergleich mit der Originalfassung weniger weiträumig sondern leicht dumpf und erreicht auch nicht das gleiche Maß an Dynamik.

Special Features

Ultra HD Blu-ray

• Audiokommentar von Jan De Bont (Regie)

• Audiokommentar von Graham Yost (Drehbuch) und Mark Gordon (Produktion) Blu-ray Disc „Gut zu wissen: Zusätzliche Infos zum Film“

„Speed: Schalte deinen Gegner aus“

Original Kinotrailer