HIGH END 2026: Erste Live-Bilder vom 16-Kanal-DAC dCS MCD-16 vom Audio Reference-Stand
Seit fast vier Jahrzehnten hat es sich dCS zur Mission gemacht, nach extremer Genauigkeit und Präzision bei der Umwandlung von digitalen Audiosignalen in analoge Audiosignale zu realsieren. Der MCD 16, bei Audio Reference auf der HIGH END 2026 zu sehen, stößt mit sechzehn Audiokanälen, gespeist aus acht Ring DACs, in neues Terrain vor und verkörpert unsere Vision davon, was High-Fidelity-Audio erreichen kann, wenn das Mehrkanal-Erlebnis kompromisslos umgesetzt wird.
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Der erste seiner Art
Der MCD 16 ist der erster 16-Kanal-Digital-Analog-Wandler von dCS. Das renommierte Unternehmen sieht darin eine logische Fortsetzung des bisherigen Portfolios und der Firmenphilosophie, dass höchste Qualität bei der digital-analogen Wandlunf Grundvoraussetzung für eine präzise, klare Akustik ist
Kompromissloser Aufbau
16-Kanal-Layout
Hier im Detail
Massive Verarbeitung
Standfuß
Detail vorne rechts
Der dCS MCD 16 offeriert eine 16-kanalige, leistungsstarke Digital-Analog-Wandlung, realisiert durch acht individuelle Ring DAC™-Schaltungen. Der Ring DAC™ bildet das Fundament jedes dCS-Produkts. Es handelt sich um eine Technologie, die dCS aufgrund ihrer außergewöhnlich geringen Werte hinsichtlich Verzerrung und Rauschen gewählt und stetig weiterentwickelt hat.
Die Anschlüsse
XLR-Beschaltung
XLR-Buchsen in der Detailansicht
Der rechte Teil der Anschlusssektion: Unter anderem mit Buchsen für eine Wordclock, Netzwerk, Trigger
Unser Fazit
Der MCD-16 stellt nicht nur für dCS einen Meilenstein dar. Auch insgesamt dürfte sich nur schwer ein Mehrkanal-DAC finden, der dem neuen Modell aus der britischen Manufaktur Konkurrenz macht. Nur hochwertigste Bauteile kommen in diesem Referenzaufbau zum Einsatz, und wir sind jetzt schon gespannt, den MCD-16 bei Audio Reference in Hamburg zu testen.
Special; Carsten Rampacher, Philipp Kind
Fotos: Philipp Kind
KI-Bearbeitung: Carsten Rampacher
Datum: 03. Juni 2026
Tags: DAC • dCS • High End 2026