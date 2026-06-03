HIGH END 2026: Erste Live-Bilder vom 16-Kanal-DAC dCS MCD-16 vom Audio Reference-Stand

Seit fast vier Jahrzehnten hat es sich dCS zur Mission gemacht, nach extremer Genauigkeit und Präzision bei der Umwandlung von digitalen Audiosignalen in analoge Audiosignale zu realsieren. Der MCD 16, bei Audio Reference auf der HIGH END 2026 zu sehen, stößt mit sechzehn Audiokanälen, gespeist aus acht Ring DACs, in neues Terrain vor und verkörpert unsere Vision davon, was High-Fidelity-Audio erreichen kann, wenn das Mehrkanal-Erlebnis kompromisslos umgesetzt wird.

Hier geht es zu dCS bei Audio Reference

Der erste seiner Art

Der MCD 16 ist der erster 16-Kanal-Digital-Analog-Wandler von dCS. Das renommierte Unternehmen sieht darin eine logische Fortsetzung des bisherigen Portfolios und der Firmenphilosophie, dass höchste Qualität bei der digital-analogen Wandlunf Grundvoraussetzung für eine präzise, klare Akustik ist

Kompromissloser Aufbau

16-Kanal-Layout

Hier im Detail

Massive Verarbeitung

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Standfuß

Detail vorne rechts

Der dCS MCD 16 offeriert eine 16-kanalige, leistungsstarke Digital-Analog-Wandlung, realisiert durch acht individuelle Ring DAC™-Schaltungen. Der Ring DAC™ bildet das Fundament jedes dCS-Produkts. Es handelt sich um eine Technologie, die dCS aufgrund ihrer außergewöhnlich geringen Werte hinsichtlich Verzerrung und Rauschen gewählt und stetig weiterentwickelt hat.

Die Anschlüsse

XLR-Beschaltung

XLR-Buchsen in der Detailansicht

Der rechte Teil der Anschlusssektion: Unter anderem mit Buchsen für eine Wordclock, Netzwerk, Trigger

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Unser Fazit

Der MCD-16 stellt nicht nur für dCS einen Meilenstein dar. Auch insgesamt dürfte sich nur schwer ein Mehrkanal-DAC finden, der dem neuen Modell aus der britischen Manufaktur Konkurrenz macht. Nur hochwertigste Bauteile kommen in diesem Referenzaufbau zum Einsatz, und wir sind jetzt schon gespannt, den MCD-16 bei Audio Reference in Hamburg zu testen.

Special; Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Philipp Kind

KI-Bearbeitung: Carsten Rampacher

Datum: 03. Juni 2026