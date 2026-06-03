HIGH END 2026: Erste Bilder zum Velodyne Acoustics 1824 Aktivsubwoofer mit 6 kW RMS und 10 kW Spitzenleistung

Velodyne Acoustics präsentiert mit dem 1824 auf der HIGH END 2026 das bislang ambitionierteste Subwoofer-Projekt der Firmengeschichte. Man kann auf den in diesem Bericht folgenden Fotos nur schwer verdeutlichen, wie beeindruckend der Tiefbass-Bolide in Wirklichkeit auftritt. Nur 50 Stück werden von diesem technischen Meisterwerk gebaut.

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Unfassbare Leistungswerte

Hier wird das Basskraftwerk gerade ausgepackt

Bei diesem Monster-Subwoofer sind viele helfende Hände notwendig

FI-Schalter

Die Leistungswerte sind nicht von dieser Welt. 6.000 Watt RMS, also 6 kW, und 10.000 Watt, demnach 10 kW, kurzzeitige Spitzenleistung: Das sind neue Bestmarken. Und wie wir die extrem hochwertigen aktiven Subwoofer von Velodyne Acoustics kennen, sind das keine Theoriewerte, sondern werden in der Praxis souverän erreicht. Das Gerät besitzt auf der Rückseite zudem eine eigene Sicherung. (FI-Schalter), die man sonst in den Sicherungskästen von Haushalten findet. Damit der 1824 überall exzellent klingt, ist auch eine Auto-EQ-Funktion an Bord.

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18- und 24-Zoll-Treiber

18-Zoil-Treiber oben

25-Zoll-Treiber unten

Der Aufbau mit einem 18 Zoll Chassis oben und einem 24-Zoll-Chassis unten verdeutlich den enormen Aufwand bei Entwicklung und Konstruktion. Anschlüsse und Bedienelemente.Mit einer unteren Grenzfrequenz von 7 Hz dringt der 1824 in tiefste subsonische Bereiche vor.

Anschlüsse

Anschlusssektion und Bedienelemente

Bedienelemente in der Übersicht

Die Anschlüsse, wie von Velodyne Acoustics gewohnt, absolut komplett

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Bei den Bedienelementen finden sich beispielsweise ein Low Pass Frequency-Regler, ein Lautstärkeregler, eine LED für den Auto-EQ und eine Ethernet-Buchse.

Bildergalerie

Von schräg vorne

Aus seitlicher Perspektive

Von schräg hinten

Treiber unten im Detail

Oberer Bereich aus seitlicher Sicht

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Detail oben

Teil der Rückseite

Unser Fazit

Was für ein Monument der Subwoofer-Technik! Nur 50 Stück werden von diesem Referenz-Basslautsprecher gebaut - der Preis wird dementsprechend üppig ausfallen, dafür aber kann man sich sicher sein, etwas ganz Besonderes erworben zu haben. Wir sind schon "heiß" darauf, den ultimativen Bass-Boliden live zu erleben.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Philipp Kind

Datum: 03. Juni 2026