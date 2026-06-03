HIGH END 2026: Erste Bilder zum Velodyne Acoustics 1824 Aktivsubwoofer mit 6 kW RMS und 10 kW Spitzenleistung
Velodyne Acoustics präsentiert mit dem 1824 auf der HIGH END 2026 das bislang ambitionierteste Subwoofer-Projekt der Firmengeschichte. Man kann auf den in diesem Bericht folgenden Fotos nur schwer verdeutlichen, wie beeindruckend der Tiefbass-Bolide in Wirklichkeit auftritt. Nur 50 Stück werden von diesem technischen Meisterwerk gebaut.
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Unfassbare Leistungswerte
Hier wird das Basskraftwerk gerade ausgepackt
Bei diesem Monster-Subwoofer sind viele helfende Hände notwendig
FI-Schalter
Die Leistungswerte sind nicht von dieser Welt. 6.000 Watt RMS, also 6 kW, und 10.000 Watt, demnach 10 kW, kurzzeitige Spitzenleistung: Das sind neue Bestmarken. Und wie wir die extrem hochwertigen aktiven Subwoofer von Velodyne Acoustics kennen, sind das keine Theoriewerte, sondern werden in der Praxis souverän erreicht. Das Gerät besitzt auf der Rückseite zudem eine eigene Sicherung. (FI-Schalter), die man sonst in den Sicherungskästen von Haushalten findet. Damit der 1824 überall exzellent klingt, ist auch eine Auto-EQ-Funktion an Bord.
18- und 24-Zoll-Treiber
18-Zoil-Treiber oben
25-Zoll-Treiber unten
Der Aufbau mit einem 18 Zoll Chassis oben und einem 24-Zoll-Chassis unten verdeutlich den enormen Aufwand bei Entwicklung und Konstruktion. Anschlüsse und Bedienelemente.Mit einer unteren Grenzfrequenz von 7 Hz dringt der 1824 in tiefste subsonische Bereiche vor.
Anschlüsse
Anschlusssektion und Bedienelemente
Bedienelemente in der Übersicht
Die Anschlüsse, wie von Velodyne Acoustics gewohnt, absolut komplett
Bei den Bedienelementen finden sich beispielsweise ein Low Pass Frequency-Regler, ein Lautstärkeregler, eine LED für den Auto-EQ und eine Ethernet-Buchse.
Bildergalerie
Von schräg vorne
Aus seitlicher Perspektive
Von schräg hinten
Treiber unten im Detail
Oberer Bereich aus seitlicher Sicht
Detail oben
Teil der Rückseite
Unser Fazit
Was für ein Monument der Subwoofer-Technik! Nur 50 Stück werden von diesem Referenz-Basslautsprecher gebaut - der Preis wird dementsprechend üppig ausfallen, dafür aber kann man sich sicher sein, etwas ganz Besonderes erworben zu haben. Wir sind schon "heiß" darauf, den ultimativen Bass-Boliden live zu erleben.
Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind
Fotos: Philipp Kind
Datum: 03. Juni 2026
Tags: Audio Reference • High End 2026 • Lautsprecher • Subwoofer • Velodyne Acoustics