HIGH END 2026: Canton präsentiert die designorientierte Puro-Lautsprecherserie

Canton präsentiert auf der HIGH END 2026 die neue Puro-Designlautsprecher-Serie – wir haben die neue Baureihe aus Weilrod/Taunus direkt in Wien in Augenschein nehmen können. Insgesamt gibt es zwei Modelle, die kompakte Puro 30 (Stückpreis 349 EUR/Stück) und die Klangsäule Puro 90 (899 EUR). Die Boxen sind in fünf Farben erhältlich.

Hier geht es zur Canton Puro-Serie direkt beim Hersteller

Die Idee hinter Puro

Elegant, stilvoll und in fünf Farben erhältlich

Canton möchte mit der Puro-Serie Designlautsprecher auf den Markt bringen, die modernes Interior Design und beeindruckende Klangperformance in perfekter Balance vereinen. Der erste Aspekt wird durch die klare, reduzierte Formensprache mit der zylindrischen Gestaltung treffend verdeutlicht. Die Puro-Lautsprecher integriert sich dadurch harmonisch auch ins sehr hochwertige Wohnambiente.

Zylindrische Form, hier in Schwarz

Hier in Weiß

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In Rosé

In Nussbaum

Die Puro-Linie wäre aber nicht typisch Canton, wenn nicht auch die Akustik rundherum überzeugen würde. Darum bieten die Lautsprecher einen kraftvolles, zugleich detailreiches Klangbild, das Musik und Filme mit enormer Klarheit und Räumlichkeit wiedergibt. Als konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen CD-Serie möchte Puro für eine neue Generation von Lautsprechern stehen, die Ästhetik, leichte Aufstellung und hochwertige Akustik auf höchstem Niveau miteinander verbinden.

Das Klangbild: Typisch Canton

Natürlich beeindruckt die Puro Serie mit einem überraschend vollen und ausgewogenen Klangbild. Exakt definierte Mitten, sauber aufgelöste Höhen und kultivierte, kraftvolle Bässe garantieren in Verbindung mit der enormen Räumlichkeit ein durch und durch gelungenes Klangbild. Dadurch sind die Puro-Schallwandler bei Musik und Filmton gleichermaßen in ihrem Element.

Fünf Farben zur Auswahl

Mit einer Auswahl von fünf sorgfältig aufeinander abgestimmten Oberflächen passen sich die Puro-Lautsprecher jedem Einrichtungsstil an. Neben den klassischen Ausführungen in Mattschwarz und Mattweiß sind moderne, zugleich wohnliche Farbtöne wie Sand, Rosé und Nussbaum im Angebot. Damit ist der Lautsprecher nicht nur eine Klangquelle, sondern auch ein bewusst gesetzter Designakzent im Raum.

Puro 90

Puro 90 und Puro 30 von oben

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Feines Finish bei der Puro 90

Fuß der Puro 90

Unterer Teil, schräg von hinten

Aus seitlicher Perspektive

Die Puro 90 setzt auf ein aufwendig aufgebautes 2½-Wege-System mit insgesamt fünf präzise abgestimmten Lautsprecherchassis. Im Zentrum untergebracht ist ein 25-mm-Hochtöner, der für eine akkurate Auflösung und klare Hochtonwiedergabe sorgt. Oberhalb und unterhalb befinden sich jeweils zwei 109-mm-Chassis: Die oberen Treiber arbeiten als Tiefmitteltöner und decken gemeinsam mit dem Hochtöner den Hauptbereich des Klangspektrums ab. Die unteren Chassis unterstützen gezielt den Tieftonbereich. Diese klar definierte Aufgabenverteilung garantiert eine besonders harmonische Abstimmung und erklärt das Prinzip des 2½-Wege-Systems. Das Resultat ist ein überraschend volles, dynamisches Klangbild, das weit über die schlanke Bauform hinausgeht.

Kraftvoller Bass

Für ein nachdrückliches und zugleich präzises Tieftonfundament besitzt der Puro 90 über eine nach vorne abstrahlende Bassreflexöffnung im unteren Bereich des Gehäuses. Diese Konstruktion ermöglicht eine effektive Unterstützung im Bassbereich und garantiert eine gleichmäßige, kontrollierte Wiedergabe, die selbst bei wandnaher Aufstellung erhalten bleibt. Das Zusammenspiel aus Bassreflexsystem und dedizierten Tieftönern macht den Klang souverän und nachdrücklich.

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Tadellose Leistungsreserven

Mit einer Musikbelastbarkeit von bis zu 150 Watt stehen bei der Puro 90 tadellose Leistungsreserven für dynamische Musik- und Filmwiedergabe bereit. Die effiziente Abstimmung und das ausgewogene Zusammenspiel der einzelnen Chassis garantieren, dass der Lautsprecher auch bei höheren Pegeln kontrolliert und verzerrungsarm spielt. Dadurch eignet sich die Puro 90 sowohl für Stereo-Setups als auch für den Einsatz in Heimkino-Konfigurationen.

Das Anschlussterminal

Anschlussterminal

Das hochwertige Anschlussterminal der Puro 90 ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung zum Verstärker. Die sorgfältige Verarbeitung ist für eine verlustarme Signalübertragung zuständig und unterstützt die dauerhaft konstante Klangqualität des Lautsprechers.

Die Daten

2½-Wege Bassreflex

Prinzip Passivresonator: Bassreflex

25 mm Hochtöner mit Alu-Kalotte

2 Mitteltöner, 110 mm, aus Aluminium

2 Tieftöner, 110 mm, aus Aluminium

Nennbelastbarkeit: 90 Watt

Musikbelastbarkeit: 150 Watt

Übertragungsbereich: 40...30.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 400 / 3.300 Hz

Impedanz: 4...8 Ohm

Wirkungsgrad 2,83V/1m: 87,5 db

Puro 30

Puro 30 im Mittelpunkt

Frische und klassische Farben bei der Puro 30

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Vorder- und Rückseite

Schicke Formgebung

Puro 30 von hinten

Anschlussterminal

Der kompakte Puro 30 ist ein kompakter 2-Wege-Designlautsprecher, der moderne Formensprache und hochwertige Klangperformance auf elegante Weise vereint. Die reduzierte, klare Gestaltung integriert sich harmonisch in eine Vielzahl von Wohnkonzepten und macht den Lautsprecher zu einem stilvollen Bestandteil moderner Ästhetik. Trotz seiner kompakten Abmessungen überzeugt die Puro 30 mit einem kompletten Klangbild und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – ob als Stereo-Lösung, in Kombination mit einem Subwoofer oder als Rear-Lautsprecher im Heimkino-Setup.

Die Daten

Akustisches Prinzip: 2-Wege geschlossen

Prinzip Passivresonator: Bassreflex

25 mm Hochtöner (Aluminium)

Tief-/Mitteltöner, 110 mm (Aluminium)

Tief-/Mitteltöner Größe:

Nennbelastbarkeit: 50 Watt

Musikbelastbarkeit: 120 Watt

Übertragungsbereich: 45...30.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 3.900 Hz

Impedanz: 4...8 Ohm

Wirkungsgrad 2,83V/1m: 86,5 db

Unser Fazit

Canton lässt die elegante Alu-Säule mit Puro wiederaufleben und liefert zugleich eine besonders kompakte Alternative mit. Mit sorgfältiger Verarbeitung, tadelloser Akustik und gleich fünf lieferbaren Farben halten wir das Puro-Konzept für sehr vielversprechend.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 03. Juni 2026