WiiM Bar mit 3.0.2-Layout, Dolby Atmos, DTS:X, umfangreichen Streaming-Optionen und Raumeinmessung

WiiM steigt in den Soundbar-Markt ein – und zwar mit einem schlicht „WiiM Bar“ genannten Modell, das ab sofort vorbestellt werden kann. Ab August 2026 ist die WiiM Bar für 499,00 Euro in schwarz oder weiß über den offiziellen Shop und im Fachhandel erhältlich.

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Sehr gute Ausstattung für den Kaufpreis

In Anbetracht des Kaufpreises ist die Ausstattung außerordentlich umfangreich. Dolby Atmos mit diskreten Höhenkanälen (3.0.2-Layout), ein Farb-Touchscreen und die Option, die WiiM Bar mittels App nahtlos ins benutzerfreundliche Multiroom-Ökosystem einzubinden, sind einige der Merkmale. Über HDMI eARC werden zudem weitere Audioformate wie LPCM, Dolby Atmos/TrueHD/DD+, AC3, DTS und DTS:X unterstützt. Ebenfalls ist die RoomFit-Autokorrektur vorhanden, um die WiiM Bar an die Umgebung und die Aufstellung optimal anzupassen.

Einfache Erweiterung

Erweiterung zum kompletten Surroundsystem

Durch die Kopplung zusätzlicher kompatibler WiiM-Komponenten für Effektwiedergabe und Tiefton lässt sich die WiiM Bar zu einem kompletten Wireless-5.1.2-Surroundset erweitern.

Mehrkanal-Setup

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Insgesamt acht aktive Lautsprechertreiber, darunter drei nach vorn abstrahlende Hochtöner, sorgen auch bei Stereowiedergabe für eine homogene und klare akustische Darstellung. Vier Passivradiatoren sowie fünf Tiefmitteltöner erzeugen ein für das Volumen der Bar beeindruckend sattes Bassfundament.

„Clear Voice“-Betriebsart und Nachtmodus

Der „Clear Voice“-Modus setzt auf KI-gestützte Dialogverbesserung, um Sprache in Echtzeit vom Hintergrundgeräusch zu trennen, um stets eine authentische, saubere Sprachwiedergabe zu ermöglichen. Der Nachtmodus dämpft laute Effekte, ohne die Klarheit der Dialoge zu beeinträchtigen.

Multiroom einfach realisierbar

Wie alle WiiM-Produkte lässt sich die WiiM Bar nahtlos in die WiiM Home App integrieren und bietet Nutzenden die komfortable Kontrolle über die Musik, die auf allen Geräten und in allen Räumen läuft. Das Streamen von verschiedenen Diensten gehört ebenso dazu wie die Verwaltung der individuellen Klangeinstellungen sowie die Gruppierung von Lautsprechern und Verstärkern für ein leistungsstarkes Multiroom-System.

Praxisgerechte Anschlussbestückung

Die WiiM Bar offeriert neben der Einbindung in die Streamingwelt von WiiM zahlreiche lokale Anschlüsse und Zuspielvarianten. Neben HDMI-eARC ist das Zuspielen von Musik per optischem Eingang, analogen Cinch-Buchsen oder USB-C sowie Bluetooth 5.3 möglich. Die Netzwerkverbindung unterstützt mehr als 20 Dienste sowie Protokolle, darunter Spotify Connect, Tidal Connect, Amazon Music Cast, Qobuz Connect, Google Cast, Roon und UPnP.

Touch-Display und individuelle Steuerung

Touch-Display

Die WiiM Bar möchte durch ein Bedienkonzept, das ebenso vielfältig wie intuitiv ist, positiv auffallen: Der frontseitige 2,1 Zoll messende Farbbildschirm ist als Touchscreen ausgeführt, zusätzlich gibt es oben auf dem Gehäuse näherungssensitive Touch-Flächen für die wichtigsten Wiedergabefunktionen. Erweiterte Audioeinstellungen, Personalisierung von Sound und Display sowie die Gruppierung in eine Multiroom-Umgebung wird mittels der App erledigt.

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Mit Sprachsteuerung und Fernbedienung

Verschiedene Uhrenmotive stehen fürs Display zur Verfügung

Wer weder zum Gerät gehen noch das Smartphone nutzen will, kann die WiiM Bar auch per Sprachbefehl oder mit der mitgelieferten Fernbedienung kontrollieren. Wird die Bar über HDMI-eARC genutzt, wird sie durch die Fernseher-Fernbedienung gesteuert. Das runde Farbdisplay ist übrigens nicht nur während des Streamings von Musik einen Blick wert: Es zeigt wahlweise das Albumcover oder die wichtigsten Streamingdaten an. Wenn die WiiM Bar gerade nicht spielt, dient das Display als mittels der App personalisierbarer Uhr.

Unser Fazit

Eine optisch attraktive, sehr gut ausgestattete Soundbar für unter 500 EUR: Der Soundbar-Markt ist zwar schon üppig bestückt, das Konzept von WiiM, sich ein schönes Stück vom Kuchen abzuschneiden, könnte mit diesem Produkt nach erster Einschätzung aber funktionieren.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: WiiM/RTFM

Datum: 03. Juni 2026