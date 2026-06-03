HIGH END 2026: CANOR erweitert die Performance Line um den DAC Verto D3 und den Phono-Vorverstärker Asterion V3

IDC Klaassen Int'l führt zwei neue CANOR Komponenten für den qualifizierten Fachhandelsvertrieb ein: Den CANOR Verto D3 Röhren-D/A-Wandler und den CANOR Asterion V3 Röhren-Phono-Vorverstärker. Beide Modelle sind Bestandteil der CANOR Performance Line und lösen die bisherigen Modelle DAC 2.10 und PH 2.10 ab. Die zwei Komponenten kosten 4.399 EUR (Verto D3) beziehungsweise 4.799 EUR (Asterion V3) und werden auf der HIGH END 2026 in Wien, die vom 04.06. bis 07.06. geht, erstmals vorgestellt. CANOR befindet sich im Austria Center Wien in Level -2, Raum -2.32.

Hier geht es zur CANOR Website bei IDC Klaassen und hier geht es zum Messe-Auftritt der HIGH END Society

Neuer DAC, neue Phonostufe

Mit dem Verto D3 und dem Asterion V3 aktualisiert CANOR zwei zentrale Produktbereiche: digitale Signalwandlung und analoge Phono-Verstärkung. Beide Geräte verbinden klassische Röhrentechnologie mit moderner Bedienung, hochwertiger Fertigung und einer konsequent audiophilen Auslegung.

Wichtige Erweiterung des CANOR Sortiments

Für IDC Klaassen Int'l stellen beide Neuheiten eine wichtige Erweiterung des CANOR Sortiments innerhalb der Fachhandelsstruktur dar. Sie schließen nahtlos an die bisherige Modellgeneration an und bieten Fachhandelspartnern zwei klar positionierte Komponenten für exzellente digitale und analoge Systemkonfigurationen.

Anzeige



CANOR Verto D3 – Röhren-DAC mit Dual-Mono-Architektur

Der CANOR Verto D3 ersetzt den bisherigen DAC 2.10 und tritt als komplett diskret aufgebauter Röhren-D/A-Wandler mit vollsymmetrischer Dual-Mono-Architektur auf. Für die digital-analoge Wandlung sind zwei ESS Sabre ES9039Q2M D/A-Wandler zuständig, die kanalgetrennt arbeiten. Die analoge Ausgangsstufe präsentiert sich mit vier E88CC-Röhren in reiner Class-A-Schaltung als sehr hochwertig aufgebaut. Zeitgemäße digitale Signalverarbeitung wird gekonnt mit der Musikalität klassischer Röhrentechnologie verbunden.

Hohe Flexibilität

Der Verto D3 unterstützt PCM bis 24 Bit / 768 kHz sowie Natives DSD bis DSD512. Galvanisch isolierte Digitaleingänge wie z.B. USB-B, AES/EBU, koaxiale und optische Eingänge, garantieren flexible Anschlussmöglichkeiten. Mittels fester und variabler analoger Ausgänge über Cinch und XLR lässt sich der Verto D3 sowohl als klassischer D/A-Wandler als auch direkt vor einer Endstufe einsetzen.

Technische Daten CANOR Verto D3

Gerätetyp: Röhren-D/A-Wandler

Produktlinie: Performance Line

DAC-Konfiguration: 2 x ESS Sabre ES9039Q2M, Dual-Mono

9 digitale Filter

1 × USB-B

USB-Auflösung: PCM bis 24 Bit / 768 kHz, DoP DSD bis DSD256, Native DSD bis DSD512

Weitere Digitaleingänge: 1 × AES/EBU, 1 × koaxial, 2 × optisch, 1 × TV-Eingang

Auflösung AES/EBU, koaxial, optisch: PCM bis 24 Bit / 192 kHz, DoP DSD64

Analoge Ausgänge:1 × Cinch-Paar, 1 × XLR-Paar

Ausgangsimpedanz Cinch: 100 Ω, XLR: 200 Ω

Ausgangsspannung Cinch: 2 V RMS, XLR: 4 V RMS

Frequenzgang: ±0,1 dB, 20 Hz – 20 kHz

Klirrfaktor XLR: < 0,009 %

Signal-Rausch-Abstand XLR: > 110 dB, A-bewertet

Röhrenbestückung: 4 × E88CC

Stromversorgung:230 V / 50–60 Hz / 40 VA

Gewicht netto: 12 kg

UVP: 4.399,00 €

CANOR Asterion V3 Röhren-Phono-Vorverstärker

Anzeige



Der CANOR Asterion V3 Röhren-Phono-Vorverstärker als Nachfolger des PH 2.10 wird, wie erwähnt, ebenfalls auf der HIGH END präsentiert. Beim CANOR Asterion V3 handelt es sich um einen Röhren-Phono-Vorverstärker, desowohl für MM- als auch für MC-Systeme geeignet ist Für den MM-Betrieb sind Cinch/RCA-Verbindungen vorgesehen, für den MC-Einsatz wahlweise Cinch/RCA oder XLR. Eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Tonabnehmer- und Laufwerkskonfigurationen war das Ziel.

Premium-Aufbau

Die Verstärkerkette wurde mit ECC83S- und ECC81-Röhren versehen. Für MC-Eingänge ist ein Lundahl Step-up-Transformer verbaut. Die analogen Stufen verfügen über eine Auslegung ohne globale Gegenkopplung, die RIAA-Entzerrung wird auf passivem Weg mit hochwertigen Polystyrol- und Polypropylen-Kondensatoren vorgenommen. Wichtige Einstellungen wie MM/MC-Auswahl, Impedanz und Kapazität kann man komfortabel per Fernbedienung vornehmen.

Technische Daten CANOR Asterion V3

Gerätetyp: Röhren-Phono-Vorverstärker

Produktlinie: Performance Line

Geeignet für: MM- und MC-Tonabnehmer

Anschlüsse: Unsymmetrisch MM, unsymmetrisch MC, symmetrisch MC

Verstärkung MM: 46 dB

Verstärkung MC: 70 dB

Eingangsimpedanz MC: 10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 1200 Ω

Eingangskapazität MM: 50, 150, 270, 370, 520, 620, 740, 840 pF

Ausgangsimpedanz: < 500 Ω

Eingänge: 2 x Cinch-Paar, 1 × XLR-Paar

Ausgang: 1 x Cinch-Paar

Klirrfaktor MM/MC: < 0,2 % / 1 V RMS

Subsonic-Filter: 18 dB / Oktave

RIAA-Genauigkeit MM/MC: ±0,3 dB, 20 Hz – 20 kHz

Röhrenbestückung: 2 x ECC83S, 2 x ECC81

Stromversorgung: 230 V / 50–60 Hz / 40 VA

Gewicht netto: 12 kg

UVP: 4.799,00 €

Verfügbarkeit und Präsentation - zusammengefasst

Die neuen CANOR Modelle Verto D3 (4.399,00 EUR) und Asterion V3 (4.799,00 EUR) werden voraussichtlich ab September/Oktober 2026 bei qualifizierten CANOR Fachhändlernverfügbar sein. Erstmals präsentiert werden die Neuheiten im Rahmen der HIGH END Wien. CANOR AUDIO befindet sich vom 4. bis 7. Juni 2026 im ATC, Raum Level -2, -2.32.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: CANOR (teils mit KI von AREA DVD bearbeitet)

Datum: 03. 06. 2026

Anzeige

