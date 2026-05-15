Neue Sofanella-Kollektion Ravello mit 4D-Vibration fürs Heimkino
Sofanella präsentiert mit Ravello eine Heimkino-Sofa-Kollektion mit 4D-Vibration und motorisch versenkbarem Getränkehalter.
4D-Vibration synchronisiert sich mit Film-Handlung
Die Ravello-Kollektion setzt auf Bluetooth-gesteuerte 4D-Sitzvibration, die das Audiosignal in Echtzeit analysiert und in spürbare Schwingungen übersetzt:
- Bei Action-Filmen: Explosionen, Verfolgungsjagden und Einschläge werden körperlich erfahrbar. Die Vibrationen synchronisieren sich präzise mit der Bildschirm-Handlung – was Sie sehen, spüren Sie gleichzeitig am ganzen Körper.
- Bei Musikfilmen und Konzerten: Bassfrequenzen pulsieren durch die Sitzfläche. Tiefe Töne werden nicht nur gehört, sondern auch physisch gespürt – für ein intensiveres Musikerlebnis.
- Beim Gaming: Schüsse, Kollisionen, Motorengeräusche – jedes In-Game-Event erzeugt entsprechende Vibrationen. Das haptische Feedback verstärkt die Gaming-Immersion deutlich.
"Die 4D-Vibration macht den fundamentalen Unterschied zwischen passivem Filmschauen und aktivem Erleben", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Was auf der Leinwand passiert, spüren Sie am ganzen Körper – synchron zur Handlung."
Die Intensität der Vibration lässt sich stufenlos über das Touchscreen-Display anpassen – von subtilen Effekten bei ruhigen Szenen bis zu kraftvollen Vibrationen bei Action-Sequenzen.
Integrierte Lautsprecher ergänzen das Erlebnis
Als zusätzliches Feature sind in jedem Sitz Lautsprecher verbaut, die Sound direkt am Körper erzeugen. Die unsichtbar integrierten Lautsprecher ergänzen das TV-Audio oder spielen Smartphone-Inhalte ab.
"Ravello kombiniert mehrere Sinneseindrücke", so Sollinger. "Der Sound aus dem Sofa ergänzt das visuelle Erlebnis, die 4D-Vibration fügt die haptische Ebene hinzu. Zusammen entsteht ein immersives Heimkino-Erlebnis."
Motorisch versenkbare, gekühlte Getränkehalter
Eine Innovation der Ravello-Mittelkonsole sind die motorisch versenkbaren Getränkehalter mit aktiver Kühlfunktion:
- Versenkbarer Mechanismus: Per Knopfdruck auf dem Touchscreen fahren die Getränkehalter aus der Konsole heraus. Nach Gebrauch versenken sie sich wieder – für cleane Optik ohne sichtbare Technik.
- Aktive Kühlung: Die Kühlfunktion hält Drinks über mehrere Stunden auf idealer Temperatur. Keine lauwarmen Getränke mehr bei mehrstündigen Film-Marathons. LED-Beleuchtung: Die integrierte Beleuchtung in 12 Farben setzt stimmungsvolle Akzente und erleichtert das Abstellen auch bei gedämpftem Heimkino-Licht.
"Die motorisch versenkbaren Getränkehalter sind ein Detail, das man täglich schätzt", erklärt Sollinger. "Wenn keine Getränke stehen, verschwindet die Technik komplett – clean und elegant."
Das elektrisch öffnende Staufach in der Konsole bietet zusätzlichen Platz für Snacks, Fernbedienungen und persönliche Gegenstände.
Touchscreen-Mittelkonsole als Entertainment-Zentrale
Die intelligente Mittelkonsole mit integriertem Touchscreen steuert alle Ravello-Funktionen zentral:
Audio und Vibration:
- Lautstärke-Regelung für integrierte Lautsprecher
- Vibrations-Intensität stufenlos einstellbar
- Separate Kontrolle für jeden Sitzplatz Bass-Anpassung für optimales Klangerlebnis
Elektrische Verstellsysteme:
- Stufenlose Fußstützenverstellung
- Motorische Kopfstützenverstellung in der Höhe
- Elektrisch verstellbare Lordosenstütze
- Separate Rückenlehnenverstellung pro Platz
Wellness-Funktionen:
- Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen
- 2-Stufen-Heizung für Sitz und Rückenlehne
- Herz-Waage-Position per Knopfdruck
Ambiente:
- LED-Beleuchtung in 12 wählbaren Farben
- Gekühlte Getränkehalter mit motorischer Versenkung
- Elektrische Stauraumöffnung
- Wireless-Charging und USB-A/USB-C Anschlüsse
Bluetooth-Steuerung per Smartphone
Alternativ zur Touchscreen-Bedienung lässt sich Ravello komplett per Smartphone steuern. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht die Anpassung aller Einstellungen direkt vom eigenen Gerät während es gleichzeitig auf der kabellosen Ladefläche auflädt:
- Lautstärke während des Films ändern, ohne das Display zu berühren
- Vibrations-Intensität anpassen, ohne die Haltung zu verändern
- Heizung aktivieren, ohne zum Touchscreen zu greifen
- Beleuchtungsfarbe wechseln, ohne die Szene aus den Augen zu lassen
Memory-Funktion für personalisierte Profile
Das intelligente Speicher-System unterscheidet Ravello von einfachen Heimkinosesseln. Bis zu zwei komplette Profile können pro Sitzplatz gespeichert werden:
- Action-Profil für intensive Blockbuster:
- Fußstützen moderat ausgefahren
- Rückenlehne leicht zurückgelehnt
- Vibration auf hoher Intensität
- Lautsprecher auf 80% Lautstärke
- Kopfstütze in mittlerer Position
- Entspannungs-Profil für ruhige Abende:
- Herz-Waage-Position mit hochgelagerten Beinen
- Rückenlehne weit zurückgefahren
- Massage aktiviert
- Heizung auf Stufe 2
- sanfte Beleuchtung
- reduzierte Lautstärke
Ein Fingertipp auf das gespeicherte Profil und der Sessel fährt automatisch alle Positionen an, aktiviert die gewünschten Funktionen und passt Audio-Einstellungen an. Die "All Close"-Funktion bringt alle Verstellungen mit einem Befehl zurück in die Ausgangsposition – ideal nach Filmende oder beim Verlassen des Raums.
Steckdosen in beiden Armlehnen
Ein praktisches Detail, das Ravello von anderen Heimkinosesseln unterscheidet: In beiden Armlehnen sind integrierte Steckdosen verbaut. Diese ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten ohne separate Steckdosenleiste:
- Notebook-Ladegeräte für Homeoffice-Sessions auf dem Sofa
- Gaming-Controller mit Kabel-Anschluss
- Leselampen oder kleine Ventilatoren
- Zusätzliche USB-Ladegeräte für mehrere Geräte gleichzeitig
Die Steckdosen ergänzen die USB-A und USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole und die kabellose Ladefläche – für maximale Konnektivität ohne Kabelsalat durchs Zimmer. Zusätzlich verfügt jede Armlehne über ein geräumiges Staufach für Kleinigkeiten, die griffbereit sein sollen.
Herz-Waage-Position für therapeutische Entspannung
Die elektrisch verstellbaren Fußstützen fahren bei Ravello so weit nach oben, dass die Beine oberhalb des Herzens gelagert werden können – die sogenannte Herz-Waage-Position mit gesundheitlichen Vorteilen:
- Entlastung der Wirbelsäule durch reduzierte Druckbelastung
- Verbesserte Durchblutung durch optimierte Beinlagerung
- Förderung der Atmung durch entlastete Bauchorgane
- Unterstützung der Regeneration nach körperlicher Belastung
Kombiniert mit der Massage-Funktion und Heizung entsteht ein Wellness-Erlebnis, das weit über einfaches Fernsehen hinausgeht. Ravello wird zum multifunktionalen Entspannungsmöbel für den Alltag.
Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen
Die integrierte Massage arbeitet mit präzise abgestimmten Vibrationen:
- Stufe 1 – Sanfte Entspannung: Leichte Vibrationen für subtile Entspannungswirkung. Ideal während ruhiger Filme oder als Dauerfunktion bei mehrstündigen Sessions.
- Stufe 2 – Intensive Lockerung: Etwas kraftvollere Massagefunktion. Perfekt nach dem Sport.
Die Massage lässt sich unabhängig von der Film-Vibration nutzen. Während eines ruhigen Dramas können Sie die Wellness-Massage aktivieren, ohne störende Action-Vibrationen. Die separate Steuerung beider Systeme ist ein Schlüsselmerkmal von Ravello.
Motorisierte Lordosenstütze für ergonomisches Sitzen
Die elektrisch verstellbare Lordosenstütze im unteren Rückenbereich passt sich der individuellen Wirbelsäulenform an:
Die präzise Anpassung verhindert Rückenschmerzen bei mehrstündigen Film-Marathons oder Gaming-Sessions. Die elektrische Verstellung über das Touchscreen-Display ermöglicht millimetergenaue Positionierung für die optimale Stützhöhe.
Kombiniert mit den elektrisch verstellbaren Kopfstützen entsteht perfekte Körperunterstützung von Nacken bis Lendenwirbel für die komfortable Nutzung über mehrere Stunden.
2-Stufen-Heizung für ganzjährigen Komfort
Die regelbare Sitzheizung in Sitz und Rückenlehne sorgt für behagliche Wärme:
- An kühlen Abenden: Die Heizung schafft wohlige Wärme ohne Erhöhung der Raumtemperatur. Energieeffizient und angenehm für gezielte Wärme am Sitzplatz.
- In Kellerräumen: Viele Heimkinos befinden sich in Kellergeschossen, die kühler sind. Die Heizfunktion gleicht dies aus und sorgt für Komfort auch bei niedrigeren Raumtemperaturen.
- Kombiniert mit Massage: Wärme und Massage verstärken sich gegenseitig. Die Muskulatur lockert sich schneller, die Durchblutung wird zusätzlich gefördert.
Die automatische Sicherheitsabschaltung verhindert Überhitzung und sorgt für sorgenfreie Nutzung.
LED-Beleuchtung in zwölf Farben
Die integrierte LED-Ambiente-Beleuchtung schafft stimmungsvolle Atmosphäre mit verschiedenen Farbtönen. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar – von subtiler Akzentbeleuchtung bis zu deutlich sichtbaren Lichteffekten. Die Beleuchtung der gekühlten Getränkehalter kann separat in der gleichen oder einer anderen Farbe eingestellt werden.
Leder oder Stoff – beide mit voller Technik-Ausstattung
Die Ravello-Kollektion ist in zwei Bezugsvarianten verfügbar:
- Premium-Leder: Durchgängiger Echtlederbezug in verschiedenen Farbtönen. Pflegeleicht bei verschütteten Getränken oder Snacks – feucht abwischbar.
- Hochwertiger Stoff: Robuster Stoffbezug in kuratierten Farben. Atmungsaktiv ohne Temperatureffekte bei langem Sitzen.
Direktvertrieb für Premium-Technologie
Sofanella verkauft Ravello direkt an Endkunden. Die umfassende technische Ausstattung – 4D-Vibration, integrierte Lautsprecher, Touchscreen, Massage, Heizung, motorisch versenkbare gekühlte Getränkehalter, Steckdosen in Armlehnen – wäre über traditionelle Möbelhändler deutlich teurer.
Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition im Raum. Alle Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen.
Die Ravello-Heimkinosessel-Kollektion ist ab sofort in Premium-Leder und hochwertigem Stoff verfügbar. Ravello kann in drei Sofanella Showrooms persönlich erlebt werden – in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt. Probesitzen und Live-Demo nach Terminvereinbarung:
Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de. Kostenfreie Materialproben sind auf Anfrage erhältlich.