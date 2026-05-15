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Neue Sofanella-Kollektion Ravello mit 4D-Vibration fürs Heimkino

15.05.2026 Anzeige

Sofanella Ledersofa 2Sitzer Kino Ravello

Sofanella präsentiert mit Ravello eine Heimkino-Sofa-Kollektion mit 4D-Vibration und motorisch versenkbarem Getränkehalter.

4D-Vibration synchronisiert sich mit Film-Handlung

Die Ravello-Kollektion setzt auf Bluetooth-gesteuerte 4D-Sitzvibration, die das Audiosignal in Echtzeit analysiert und in spürbare Schwingungen übersetzt:

  • Bei Action-Filmen: Explosionen, Verfolgungsjagden und Einschläge werden körperlich erfahrbar. Die Vibrationen synchronisieren sich präzise mit der Bildschirm-Handlung – was Sie sehen, spüren Sie gleichzeitig am ganzen Körper.
  • Bei Musikfilmen und Konzerten: Bassfrequenzen pulsieren durch die Sitzfläche. Tiefe Töne werden nicht nur gehört, sondern auch physisch gespürt – für ein intensiveres Musikerlebnis.
  • Beim Gaming: Schüsse, Kollisionen, Motorengeräusche – jedes In-Game-Event erzeugt entsprechende Vibrationen. Das haptische Feedback verstärkt die Gaming-Immersion deutlich.

"Die 4D-Vibration macht den fundamentalen Unterschied zwischen passivem Filmschauen und aktivem Erleben", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Was auf der Leinwand passiert, spüren Sie am ganzen Körper – synchron zur Handlung."

Die Intensität der Vibration lässt sich stufenlos über das Touchscreen-Display anpassen – von subtilen Effekten bei ruhigen Szenen bis zu kraftvollen Vibrationen bei Action-Sequenzen.

Sofanella Stoff Kinosofa LED Ravello

Integrierte Lautsprecher ergänzen das Erlebnis

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Als zusätzliches Feature sind in jedem Sitz Lautsprecher verbaut, die Sound direkt am Körper erzeugen. Die unsichtbar integrierten Lautsprecher ergänzen das TV-Audio oder spielen Smartphone-Inhalte ab.

"Ravello kombiniert mehrere Sinneseindrücke", so Sollinger. "Der Sound aus dem Sofa ergänzt das visuelle Erlebnis, die 4D-Vibration fügt die haptische Ebene hinzu. Zusammen entsteht ein immersives Heimkino-Erlebnis."

Motorisch versenkbare, gekühlte Getränkehalter

Eine Innovation der Ravello-Mittelkonsole sind die motorisch versenkbaren Getränkehalter mit aktiver Kühlfunktion:

  • Versenkbarer Mechanismus: Per Knopfdruck auf dem Touchscreen fahren die Getränkehalter aus der Konsole heraus. Nach Gebrauch versenken sie sich wieder – für cleane Optik ohne sichtbare Technik.
  • Aktive Kühlung: Die Kühlfunktion hält Drinks über mehrere Stunden auf idealer Temperatur. Keine lauwarmen Getränke mehr bei mehrstündigen Film-Marathons. LED-Beleuchtung: Die integrierte Beleuchtung in 12 Farben setzt stimmungsvolle Akzente und erleichtert das Abstellen auch bei gedämpftem Heimkino-Licht.

"Die motorisch versenkbaren Getränkehalter sind ein Detail, das man täglich schätzt", erklärt Sollinger. "Wenn keine Getränke stehen, verschwindet die Technik komplett – clean und elegant."

Das elektrisch öffnende Staufach in der Konsole bietet zusätzlichen Platz für Snacks, Fernbedienungen und persönliche Gegenstände.

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Sofanella Leder Kinosofa Ravello

Touchscreen-Mittelkonsole als Entertainment-Zentrale

Die intelligente Mittelkonsole mit integriertem Touchscreen steuert alle Ravello-Funktionen zentral:

Audio und Vibration:

  • Lautstärke-Regelung für integrierte Lautsprecher
  • Vibrations-Intensität stufenlos einstellbar
  • Separate Kontrolle für jeden Sitzplatz Bass-Anpassung für optimales Klangerlebnis

Elektrische Verstellsysteme:

  • Stufenlose Fußstützenverstellung
  • Motorische Kopfstützenverstellung in der Höhe
  • Elektrisch verstellbare Lordosenstütze
  • Separate Rückenlehnenverstellung pro Platz

Wellness-Funktionen:

  • Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen
  • 2-Stufen-Heizung für Sitz und Rückenlehne
  • Herz-Waage-Position per Knopfdruck

Ambiente:

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  • LED-Beleuchtung in 12 wählbaren Farben
  • Gekühlte Getränkehalter mit motorischer Versenkung
  • Elektrische Stauraumöffnung
  • Wireless-Charging und USB-A/USB-C Anschlüsse

Bluetooth-Steuerung per Smartphone

Alternativ zur Touchscreen-Bedienung lässt sich Ravello komplett per Smartphone steuern. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht die Anpassung aller Einstellungen direkt vom eigenen Gerät während es gleichzeitig auf der kabellosen Ladefläche auflädt:

  • Lautstärke während des Films ändern, ohne das Display zu berühren
  • Vibrations-Intensität anpassen, ohne die Haltung zu verändern
  • Heizung aktivieren, ohne zum Touchscreen zu greifen
  • Beleuchtungsfarbe wechseln, ohne die Szene aus den Augen zu lassen

Memory-Funktion für personalisierte Profile

Das intelligente Speicher-System unterscheidet Ravello von einfachen Heimkinosesseln. Bis zu zwei komplette Profile können pro Sitzplatz gespeichert werden:

  • Action-Profil für intensive Blockbuster:
    - Fußstützen moderat ausgefahren
    - Rückenlehne leicht zurückgelehnt
    - Vibration auf hoher Intensität
    - Lautsprecher auf 80% Lautstärke
    - Kopfstütze in mittlerer Position
  • Entspannungs-Profil für ruhige Abende:
    - Herz-Waage-Position mit hochgelagerten Beinen
    - Rückenlehne weit zurückgefahren
    - Massage aktiviert
    - Heizung auf Stufe 2
    - sanfte Beleuchtung
    - reduzierte Lautstärke

Ein Fingertipp auf das gespeicherte Profil und der Sessel fährt automatisch alle Positionen an, aktiviert die gewünschten Funktionen und passt Audio-Einstellungen an. Die "All Close"-Funktion bringt alle Verstellungen mit einem Befehl zurück in die Ausgangsposition – ideal nach Filmende oder beim Verlassen des Raums.

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Sofanella Ledercouch Armlehne Ravello

Steckdosen in beiden Armlehnen

Ein praktisches Detail, das Ravello von anderen Heimkinosesseln unterscheidet: In beiden Armlehnen sind integrierte Steckdosen verbaut. Diese ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten ohne separate Steckdosenleiste:

  • Notebook-Ladegeräte für Homeoffice-Sessions auf dem Sofa
  • Gaming-Controller mit Kabel-Anschluss
  • Leselampen oder kleine Ventilatoren
  • Zusätzliche USB-Ladegeräte für mehrere Geräte gleichzeitig

Die Steckdosen ergänzen die USB-A und USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole und die kabellose Ladefläche – für maximale Konnektivität ohne Kabelsalat durchs Zimmer. Zusätzlich verfügt jede Armlehne über ein geräumiges Staufach für Kleinigkeiten, die griffbereit sein sollen.

Herz-Waage-Position für therapeutische Entspannung

Die elektrisch verstellbaren Fußstützen fahren bei Ravello so weit nach oben, dass die Beine oberhalb des Herzens gelagert werden können – die sogenannte Herz-Waage-Position mit gesundheitlichen Vorteilen:

  • Entlastung der Wirbelsäule durch reduzierte Druckbelastung
  • Verbesserte Durchblutung durch optimierte Beinlagerung
  • Förderung der Atmung durch entlastete Bauchorgane
  • Unterstützung der Regeneration nach körperlicher Belastung 

Kombiniert mit der Massage-Funktion und Heizung entsteht ein Wellness-Erlebnis, das weit über einfaches Fernsehen hinausgeht. Ravello wird zum multifunktionalen Entspannungsmöbel für den Alltag.

Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen

Die integrierte Massage arbeitet mit präzise abgestimmten Vibrationen:

  • Stufe 1 – Sanfte Entspannung: Leichte Vibrationen für subtile Entspannungswirkung. Ideal während ruhiger Filme oder als Dauerfunktion bei mehrstündigen Sessions.
  • Stufe 2 – Intensive Lockerung: Etwas kraftvollere Massagefunktion. Perfekt nach dem Sport.

Die Massage lässt sich unabhängig von der Film-Vibration nutzen. Während eines ruhigen Dramas können Sie die Wellness-Massage aktivieren, ohne störende Action-Vibrationen. Die separate Steuerung beider Systeme ist ein Schlüsselmerkmal von Ravello.

Motorisierte Lordosenstütze für ergonomisches Sitzen

Die elektrisch verstellbare Lordosenstütze im unteren Rückenbereich passt sich der individuellen Wirbelsäulenform an:

Die präzise Anpassung verhindert Rückenschmerzen bei mehrstündigen Film-Marathons oder Gaming-Sessions. Die elektrische Verstellung über das Touchscreen-Display ermöglicht millimetergenaue Positionierung für die optimale Stützhöhe.

Kombiniert mit den elektrisch verstellbaren Kopfstützen entsteht perfekte Körperunterstützung von Nacken bis Lendenwirbel für die komfortable Nutzung über mehrere Stunden.

Sofanella Ledersofa 2er Kinosofa Ravello

2-Stufen-Heizung für ganzjährigen Komfort

Die regelbare Sitzheizung in Sitz und Rückenlehne sorgt für behagliche Wärme:

  • An kühlen Abenden: Die Heizung schafft wohlige Wärme ohne Erhöhung der Raumtemperatur. Energieeffizient und angenehm für gezielte Wärme am Sitzplatz.
  • In Kellerräumen: Viele Heimkinos befinden sich in Kellergeschossen, die kühler sind. Die Heizfunktion gleicht dies aus und sorgt für Komfort auch bei niedrigeren Raumtemperaturen.
  • Kombiniert mit Massage: Wärme und Massage verstärken sich gegenseitig. Die Muskulatur lockert sich schneller, die Durchblutung wird zusätzlich gefördert.

Die automatische Sicherheitsabschaltung verhindert Überhitzung und sorgt für sorgenfreie Nutzung.

LED-Beleuchtung in zwölf Farben

Die integrierte LED-Ambiente-Beleuchtung schafft stimmungsvolle Atmosphäre mit verschiedenen Farbtönen. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar – von subtiler Akzentbeleuchtung bis zu deutlich sichtbaren Lichteffekten. Die Beleuchtung der gekühlten Getränkehalter kann separat in der gleichen oder einer anderen Farbe eingestellt werden.

Leder oder Stoff – beide mit voller Technik-Ausstattung

Die Ravello-Kollektion ist in zwei Bezugsvarianten verfügbar:

  • Premium-Leder: Durchgängiger Echtlederbezug in verschiedenen Farbtönen. Pflegeleicht bei verschütteten Getränken oder Snacks – feucht abwischbar.
  • Hochwertiger Stoff: Robuster Stoffbezug in kuratierten Farben. Atmungsaktiv ohne Temperatureffekte bei langem Sitzen.

Sofanella Stoff Kinosofa 2Sitzer Ravello

Direktvertrieb für Premium-Technologie

Sofanella verkauft Ravello direkt an Endkunden. Die umfassende technische Ausstattung – 4D-Vibration, integrierte Lautsprecher, Touchscreen, Massage, Heizung, motorisch versenkbare gekühlte Getränkehalter, Steckdosen in Armlehnen – wäre über traditionelle Möbelhändler deutlich teurer.

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition im Raum. Alle Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen.

Die Ravello-Heimkinosessel-Kollektion ist ab sofort in Premium-Leder und hochwertigem Stoff verfügbar. Ravello kann in drei Sofanella Showrooms persönlich erlebt werden – in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt. Probesitzen und Live-Demo nach Terminvereinbarung:

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de. Kostenfreie Materialproben sind auf Anfrage erhältlich.

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