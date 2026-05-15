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Neue Sofanella-Kollektion Ravello mit 4D-Vibration fürs Heimkino

Sofanella präsentiert mit Ravello eine Heimkino-Sofa-Kollektion mit 4D-Vibration und motorisch versenkbarem Getränkehalter.

4D-Vibration synchronisiert sich mit Film-Handlung

Die Ravello-Kollektion setzt auf Bluetooth-gesteuerte 4D-Sitzvibration, die das Audiosignal in Echtzeit analysiert und in spürbare Schwingungen übersetzt:

Bei Action-Filmen: Explosionen, Verfolgungsjagden und Einschläge werden körperlich erfahrbar. Die Vibrationen synchronisieren sich präzise mit der Bildschirm-Handlung – was Sie sehen, spüren Sie gleichzeitig am ganzen Körper.

Bei Musikfilmen und Konzerten: Bassfrequenzen pulsieren durch die Sitzfläche. Tiefe Töne werden nicht nur gehört, sondern auch physisch gespürt – für ein intensiveres Musikerlebnis.

Beim Gaming: Schüsse, Kollisionen, Motorengeräusche – jedes In-Game-Event erzeugt entsprechende Vibrationen. Das haptische Feedback verstärkt die Gaming-Immersion deutlich.

"Die 4D-Vibration macht den fundamentalen Unterschied zwischen passivem Filmschauen und aktivem Erleben", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Was auf der Leinwand passiert, spüren Sie am ganzen Körper – synchron zur Handlung."

Die Intensität der Vibration lässt sich stufenlos über das Touchscreen-Display anpassen – von subtilen Effekten bei ruhigen Szenen bis zu kraftvollen Vibrationen bei Action-Sequenzen.

Integrierte Lautsprecher ergänzen das Erlebnis

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Als zusätzliches Feature sind in jedem Sitz Lautsprecher verbaut, die Sound direkt am Körper erzeugen. Die unsichtbar integrierten Lautsprecher ergänzen das TV-Audio oder spielen Smartphone-Inhalte ab.

"Ravello kombiniert mehrere Sinneseindrücke", so Sollinger. "Der Sound aus dem Sofa ergänzt das visuelle Erlebnis, die 4D-Vibration fügt die haptische Ebene hinzu. Zusammen entsteht ein immersives Heimkino-Erlebnis."

Motorisch versenkbare, gekühlte Getränkehalter

Eine Innovation der Ravello-Mittelkonsole sind die motorisch versenkbaren Getränkehalter mit aktiver Kühlfunktion:

Versenkbarer Mechanismus: Per Knopfdruck auf dem Touchscreen fahren die Getränkehalter aus der Konsole heraus. Nach Gebrauch versenken sie sich wieder – für cleane Optik ohne sichtbare Technik.

Aktive Kühlung: Die Kühlfunktion hält Drinks über mehrere Stunden auf idealer Temperatur. Keine lauwarmen Getränke mehr bei mehrstündigen Film-Marathons. LED-Beleuchtung: Die integrierte Beleuchtung in 12 Farben setzt stimmungsvolle Akzente und erleichtert das Abstellen auch bei gedämpftem Heimkino-Licht.

"Die motorisch versenkbaren Getränkehalter sind ein Detail, das man täglich schätzt", erklärt Sollinger. "Wenn keine Getränke stehen, verschwindet die Technik komplett – clean und elegant."

Das elektrisch öffnende Staufach in der Konsole bietet zusätzlichen Platz für Snacks, Fernbedienungen und persönliche Gegenstände.

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Touchscreen-Mittelkonsole als Entertainment-Zentrale

Die intelligente Mittelkonsole mit integriertem Touchscreen steuert alle Ravello-Funktionen zentral:

Audio und Vibration:

Lautstärke-Regelung für integrierte Lautsprecher

Vibrations-Intensität stufenlos einstellbar

Separate Kontrolle für jeden Sitzplatz Bass-Anpassung für optimales Klangerlebnis

Elektrische Verstellsysteme:

Stufenlose Fußstützenverstellung

Motorische Kopfstützenverstellung in der Höhe

Elektrisch verstellbare Lordosenstütze

Separate Rückenlehnenverstellung pro Platz

Wellness-Funktionen:

Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen

2-Stufen-Heizung für Sitz und Rückenlehne

Herz-Waage-Position per Knopfdruck

Ambiente:

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LED-Beleuchtung in 12 wählbaren Farben

Gekühlte Getränkehalter mit motorischer Versenkung

Elektrische Stauraumöffnung

Wireless-Charging und USB-A/USB-C Anschlüsse

Bluetooth-Steuerung per Smartphone

Alternativ zur Touchscreen-Bedienung lässt sich Ravello komplett per Smartphone steuern. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht die Anpassung aller Einstellungen direkt vom eigenen Gerät während es gleichzeitig auf der kabellosen Ladefläche auflädt:

Lautstärke während des Films ändern, ohne das Display zu berühren

Vibrations-Intensität anpassen, ohne die Haltung zu verändern

Heizung aktivieren, ohne zum Touchscreen zu greifen

Beleuchtungsfarbe wechseln, ohne die Szene aus den Augen zu lassen

Memory-Funktion für personalisierte Profile

Das intelligente Speicher-System unterscheidet Ravello von einfachen Heimkinosesseln. Bis zu zwei komplette Profile können pro Sitzplatz gespeichert werden:

Action-Profil für intensive Blockbuster:

- Fußstützen moderat ausgefahren

- Rückenlehne leicht zurückgelehnt

- Vibration auf hoher Intensität

- Lautsprecher auf 80% Lautstärke

- Kopfstütze in mittlerer Position

Entspannungs-Profil für ruhige Abende:

- Herz-Waage-Position mit hochgelagerten Beinen

- Rückenlehne weit zurückgefahren

- Massage aktiviert

- Heizung auf Stufe 2

- sanfte Beleuchtung

- reduzierte Lautstärke

Ein Fingertipp auf das gespeicherte Profil und der Sessel fährt automatisch alle Positionen an, aktiviert die gewünschten Funktionen und passt Audio-Einstellungen an. Die "All Close"-Funktion bringt alle Verstellungen mit einem Befehl zurück in die Ausgangsposition – ideal nach Filmende oder beim Verlassen des Raums.

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Steckdosen in beiden Armlehnen

Ein praktisches Detail, das Ravello von anderen Heimkinosesseln unterscheidet: In beiden Armlehnen sind integrierte Steckdosen verbaut. Diese ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten ohne separate Steckdosenleiste:

Notebook-Ladegeräte für Homeoffice-Sessions auf dem Sofa

Gaming-Controller mit Kabel-Anschluss

Leselampen oder kleine Ventilatoren

Zusätzliche USB-Ladegeräte für mehrere Geräte gleichzeitig

Die Steckdosen ergänzen die USB-A und USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole und die kabellose Ladefläche – für maximale Konnektivität ohne Kabelsalat durchs Zimmer. Zusätzlich verfügt jede Armlehne über ein geräumiges Staufach für Kleinigkeiten, die griffbereit sein sollen.

Herz-Waage-Position für therapeutische Entspannung

Die elektrisch verstellbaren Fußstützen fahren bei Ravello so weit nach oben, dass die Beine oberhalb des Herzens gelagert werden können – die sogenannte Herz-Waage-Position mit gesundheitlichen Vorteilen:

Entlastung der Wirbelsäule durch reduzierte Druckbelastung

Verbesserte Durchblutung durch optimierte Beinlagerung

Förderung der Atmung durch entlastete Bauchorgane

Unterstützung der Regeneration nach körperlicher Belastung

Kombiniert mit der Massage-Funktion und Heizung entsteht ein Wellness-Erlebnis, das weit über einfaches Fernsehen hinausgeht. Ravello wird zum multifunktionalen Entspannungsmöbel für den Alltag.

Massagefunktion in zwei Intensitätsstufen

Die integrierte Massage arbeitet mit präzise abgestimmten Vibrationen:

Stufe 1 – Sanfte Entspannung: Leichte Vibrationen für subtile Entspannungswirkung. Ideal während ruhiger Filme oder als Dauerfunktion bei mehrstündigen Sessions.

Stufe 2 – Intensive Lockerung: Etwas kraftvollere Massagefunktion. Perfekt nach dem Sport.

Die Massage lässt sich unabhängig von der Film-Vibration nutzen. Während eines ruhigen Dramas können Sie die Wellness-Massage aktivieren, ohne störende Action-Vibrationen. Die separate Steuerung beider Systeme ist ein Schlüsselmerkmal von Ravello.

Motorisierte Lordosenstütze für ergonomisches Sitzen

Die elektrisch verstellbare Lordosenstütze im unteren Rückenbereich passt sich der individuellen Wirbelsäulenform an:

Die präzise Anpassung verhindert Rückenschmerzen bei mehrstündigen Film-Marathons oder Gaming-Sessions. Die elektrische Verstellung über das Touchscreen-Display ermöglicht millimetergenaue Positionierung für die optimale Stützhöhe.

Kombiniert mit den elektrisch verstellbaren Kopfstützen entsteht perfekte Körperunterstützung von Nacken bis Lendenwirbel für die komfortable Nutzung über mehrere Stunden.

2-Stufen-Heizung für ganzjährigen Komfort

Die regelbare Sitzheizung in Sitz und Rückenlehne sorgt für behagliche Wärme:

An kühlen Abenden: Die Heizung schafft wohlige Wärme ohne Erhöhung der Raumtemperatur. Energieeffizient und angenehm für gezielte Wärme am Sitzplatz.

In Kellerräumen: Viele Heimkinos befinden sich in Kellergeschossen, die kühler sind. Die Heizfunktion gleicht dies aus und sorgt für Komfort auch bei niedrigeren Raumtemperaturen.

Kombiniert mit Massage: Wärme und Massage verstärken sich gegenseitig. Die Muskulatur lockert sich schneller, die Durchblutung wird zusätzlich gefördert.

Die automatische Sicherheitsabschaltung verhindert Überhitzung und sorgt für sorgenfreie Nutzung.

LED-Beleuchtung in zwölf Farben

Die integrierte LED-Ambiente-Beleuchtung schafft stimmungsvolle Atmosphäre mit verschiedenen Farbtönen. Die Helligkeit ist stufenlos regelbar – von subtiler Akzentbeleuchtung bis zu deutlich sichtbaren Lichteffekten. Die Beleuchtung der gekühlten Getränkehalter kann separat in der gleichen oder einer anderen Farbe eingestellt werden.

Leder oder Stoff – beide mit voller Technik-Ausstattung

Die Ravello-Kollektion ist in zwei Bezugsvarianten verfügbar:

Premium-Leder: Durchgängiger Echtlederbezug in verschiedenen Farbtönen. Pflegeleicht bei verschütteten Getränken oder Snacks – feucht abwischbar.

Hochwertiger Stoff: Robuster Stoffbezug in kuratierten Farben. Atmungsaktiv ohne Temperatureffekte bei langem Sitzen.

Direktvertrieb für Premium-Technologie

Sofanella verkauft Ravello direkt an Endkunden. Die umfassende technische Ausstattung – 4D-Vibration, integrierte Lautsprecher, Touchscreen, Massage, Heizung, motorisch versenkbare gekühlte Getränkehalter, Steckdosen in Armlehnen – wäre über traditionelle Möbelhändler deutlich teurer.

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition im Raum. Alle Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen.

Die Ravello-Heimkinosessel-Kollektion ist ab sofort in Premium-Leder und hochwertigem Stoff verfügbar. Ravello kann in drei Sofanella Showrooms persönlich erlebt werden – in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt. Probesitzen und Live-Demo nach Terminvereinbarung:

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de. Kostenfreie Materialproben sind auf Anfrage erhältlich.