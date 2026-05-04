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"Blockbuster Days" bei Amazon.de
04.05.2026 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat eine neue "Blockbuster Days"-Aktion gestartet und bietet zahlreiche Filme und Serien von Warner, Universal und Sony auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc zu reduzierten Preisen an:
- Blockbuster Days (bis 17.05.)
- alle 4K Ultra HD Blu-rays
- alle Blu-ray Discs
weitere Aktionen:
- Star Wars Special (bis 10.05.)
- alle 4K Ultra HD Blu-rays
- alle Blu-ray Discs
alle wechselnden Angebote:
- 4K Ultra HD Blu-ray-Deals (Befristete Angebote)
- Blu-ray Disc-Deals (Befristete Angebote)
- CD & Vinyl LP-Deals (Befristete Angebote)
- Film & Serien-Angebote bei Amazon Prime Video
- Alle aktuellen TV-Angebote
- Alle aktuellen HiFi & Audio-Angebote
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