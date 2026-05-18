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"Glennkill: Ein Schafskrimi" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Sony veröffentlicht "Glennkill: Ein Schafskrimi" (The Sheep Detectives) auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Hugh Jackman und Emma Thompson läuft seit dem 14.05.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Herbsts auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: "Glenkill" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar: