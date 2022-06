News

Zattoo bietet weitere HDTV-Sender in 1080p an

Der TV Live-Streaming-Anbieter Zatoo hat zwei neue TV-Pakete mit HDTV-Sendern in Full HD zusammengestellt. Neben "Zattoo Plus Entertainment" steht jetzt auch "Zattoo Plus Sport" zur Auswahl.

Die beiden neuen Pakete können nur im Zusammenhang mit einem vorhandenen "Zattoo Premium" oder "Zattoo Ultimate-Abo" genutzt werden und bieten Funktionen wie Restart, Live Pause und eine Aufnahmefunktion.

Bei "Zattoo Premium" werden die HD-Sender mit 1280 x 720 Pixeln und 5000 kbps sowie bei "Zattoo Ultimate" in Full HD mit 1920 x 1080 Pixeln und 8000 kbps gestreamt.

"Zattoo Plus Entertainment" umfasst 15 Entertainment- und Dokumentations-Sender wie Warner TV Film, Warner TV Serie, Warner TV Comedy oder GEO Television und bei "Zattoo Plus Sport" sind sechs Sport-Sender wie "Eurosport 2" und "Sport 1+" dabei.

"Zattoo Plus Entertainment" kostet 9,90 EUR pro Monat und "Zattoo Plus Sport" 5,90 EUR pro Monat. Beide Pakete können 30 Tage kostenlos genutzt werden und sind auch im EU-Ausland nutzbar.

