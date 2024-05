News

"Yes: Fragile - Super Deluxe Edition" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc, CD & LP

Rhino hat "Yes: Fragile" als neue "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP veröffentlicht. Das Box-Set enthält das remasterte Original-Album aus dem Jahr 1971 auf CD & LP, drei weitere CDs mit Raritäten und Live-Aufnahmen sowie einen neuen Steven Wilson-Mix inklusive zusätzlichen Istrumental-Versionen auf CD in Stereo sowie auf Blu-ray Disc in Dolby Atmos.

Der Verkaufsstart ist für den 28.06.2024 geplant. Die Blu-ray Disc ist nicht einzeln sondern nur in dem "Super Deluxe"-Boxset erhältlich.

bereits erhältlich:

