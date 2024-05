News

Hisense stellt neue Smart TVs für 2024 vor - Modelle und Preise in der Übersicht

Mit zahlreichen neuen Modellen baut Hisense das TV-Sortiment weiter aus und konzentriert sich hierbei zunächst auf das Einstiegssegment. Die QLED-Modelle der Serien A5, E7NQ, A7NQ und E7NQ PRO sowie die UHD-Geräte der A6-Serie erfahren dabei technische Upgrades und wollen mit einer ausgezeichneten Ausstattung und einem besonders attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen.

Die UHD-Serie A6N soll mit ihrer Vielseitigkeit überzeugen, in besonders kleinen Zollgrößen bringt Hisense die Serie A5NQ auf den Markt. Für jedes Anwendungs- und Anforderungsprofil möchte der Hersteller das passende Gerät bieten - ob als Zweitgerät, Einsatz im Homeoffice oder Allrounder für Filme und Games mit HDR-Content.

Für etwas höhere Ansprüche stellt Hisense die neuen QLED-Modelle der A7 und E7-Serie vor. Mit authentischer Farbdarstellung und einem sehr dynamischen Bild soll hier auch in Größen bis zu 85 Zoll überzeugt werden. Zu den Features zählen Dolby Vision und Dolby Atmos, ein adaptiver Lichtsensor, Filmmaker Mode, Game Mode Plus, etc. Nochmals besser ausgestattet und auch besonders für Gaming-affine Nutzer empfiehlt sich der E7NQ PRO, der auch in 100 Zoll verfügbar ist.

In Kürze veröffentlichen wir ein ausführliches Special mit allen Informationen zu den neuen TV-Geräten. Die verfügbaren Größen und Preise (UVP) bereits hier in der Übersicht - alle Modelle sind ab sofort verfügbar:

A5NQ

Hisense A5NQ in 32 Zoll: 399 Euro

Hisense A5NQ in 40 Zoll: 449 Euro

A6N

Hisense A6N in 43 Zoll: 449 Euro

Hisense A6N in 50 Zoll: 529 Euro

Hisense A6N in 55 Zoll: 599 Euro

Hisense A6N in 58 Zoll: 699 Euro

Hisense A6N in 65 Zoll: 799 Euro

Hisense A6N in 75 Zoll: 1.199 Euro

Hisense A6N in 85 Zoll: 2.199 Euro

A7NQ

Hisense A7NQ in 43 Zoll: 599 Euro

Hisense A7NQ in 50 Zoll: 699 Euro

Hisense A7NQ in 55 Zoll: 799 Euro

Hisense A7NQ in 65 Zoll: 999 Euro

E7NQ

Hisense E7NQ in 43 Zoll: 549 Euro

Hisense E7NQ in 50 Zoll: 599 Euro

Hisense E7NQ in 55 Zoll: 699 Euro

Hisense E7NQ in 58 Zoll: 749 Euro

Hisense E7NQ in 65 Zoll: 849 Euro

Hisense E7NQ in 75 Zoll: 1.199 Euro

Hisense E7NQ in 85 Zoll: 1.999 Euro

E7NQ PRO

Hisense E7NQ PRO in 55 Zoll: 999 Euro

Hisense E7NQ PRO in 65 Zoll: 1.299 Euro

Hisense E7NQ PRO in 75 Zoll: 1.699 Euro

Hisense E7NQ PRO in 85 Zoll: 2.599 Euro

Hisense E7NQ PRO in 100 Zoll: 3.999 Euro

