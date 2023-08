News

Yamaha-Highlights auf der IFA 2023 in Berlin

Bildquelle: Yamaha

Yamaha wird sich auf der IFA 2023 vom 01. bis zum 05. September mit einem erneut groß angelegten Messeauftritt präsentieren. In der Halle 1.2 am Stand 116 wird auf 200 Quadratmetern die Yamaha Produktwelt gezeigt. In verschiedenen Hörräumen kann man AV-Receiver, Soundbars und Netzwerk-Receiver hören und ausprobieren. Als Messehighlight hat der Hersteller mit MusicCast 200 ein neues Mitglied der eigenen Multiroom-Familie dabei. Außerdem soll "neu gedachter Surround-Sound" mit der True X-Familie, bestehend aus TRUE X BAR 50A, TRUE X BAR 40A, TRUE X 1A und TRUE X SUB 100A, erlebt werden können und auch die aktuellen Bluetooth-Kopfhörer werden berücksichtigt.

Der Yamaha-Stand zählt zu den größten in der beliebten Audiohalle und am Samstag können Besucher eine besondere Attraktion erleben: Oliver Kalkofe wird gegen 16:00 Uhr vor Ort sein und live eine Folge des Dolby Podcasts aufnehmen. Im Anschluss steht der Schauspieler und Satiriker für Autogramme zur Verfügung.

Wann? - 01. bis 05. September 2023

Wo? - Halle 1.2, Stand 116 auf der IFA in Berlin

