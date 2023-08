News

Nubert auf der IFA 2023 in Berlin

Bildquelle: Nubert

Auch in diesem Jahr sind die Lautsprecher- und Elektronikexperten aus Schwäbisch Gmünd wieder auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin vertreten. Auf dem Stand 201 in Halle 1.2 wird vom 01.09. bis 5.09.2023 das aktuelle Produktsortiment vorgestellt und Besucher dürfen auf die Neuheiten des Hauses gespannt sein. Darüber hinaus berät das Team vor Ort gerne alle Interessenten rund um das Thema Audio und Heimkino.

Wann? - 01. September bis 05. September 2023

Wo? - Halle 1.2, Stand 201 auf der IFA in Berlin

