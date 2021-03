News

"Wonder Woman 1984" bereits mit deutschem Dolby Atmos-Ton auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner hat in einzelnen Ländern bereits mit der Veröffentlichung von "Wonder Woman 1984" auf Blu-ray Disc, 4K Ultra HD Blu-ray und teilweise sogar Blu-ray 3D begonnen. Während der Film in Deutschland aktuell offiziell nur für Abonnenten von Sky und Sky Ticket in Ultra HD zur Verfügung steht, gibt es fürs Heimkino auch im europäischen Ausland verschiedene Alternativen.

Besonders interessant dürfte dabei die in der letzten Woche in Italien veröffentlichte Ultra HD Blu-ray von "Wonder Woman 1984" sein. Denn es haben sich jetzt Gerüchte bestätigt, dass diese sowohl mit einem englischen als auch deutschen Dolby Atmos-Mix ausgestattet ist. Die beiliegende Blu-ray Disc verfügt hingegen über gar keine deutsche Tonspur.

Die "Wonder Woman 1984" Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision. Zum Bonus-Material gehören u.a. mehrere Making of-Featurettes und ein "Gag Reel".

Diese Extras wurden auch bereits bei der FSK geprüft. In Deutschland ist aber derzeit noch offen, wann "Wonder Woman 1984" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen und ob der Film eventuell doch noch ins Kino kommen wird. Der Film ist derzeit auch noch nicht bei den meisten deutschen Händlern vorbestellbar.

