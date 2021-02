News

Sky zeigt "Wonder Woman 1984" in Ultra HD

Sky wird "Wonder Woman 1984" noch vor dem Start in den deutschen Kinos ab dem 18. Februar für seine Abonnenten zeigen. Das DC-Abenteuer mit Gal Gadot ist sowohl bei Sky im Cinema Paket als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Mit Sky Q-Receivern ist der Film auch in Ultra HD abrufbar.

Und auch nach einem eventuellen späteren Kinostart sollen Sky-Kunden „Wonder Woman 1984“ weiterhin bei Sky sehen können.

Sky wird auch noch zwei weitere Warner-Filme in diesem Jahr schon kurz nach dem Kinostart zeigen können: Der Thriller „The Little Things“ mit Denzel Washington und das Filmdrama „Judas and the Black Messiah“ sollen ihre TV- und Streamingpremiere bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart exklusiv bei Sky und Sky Ticket feiern.

