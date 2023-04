News

"Within Temptation" Live-Alben erscheinen als limitierte CD & Vinyl LP-Editionen

Music on Vinyl veröffentlicht die beiden Within Tempation Live-Alben "Mother Earth Tour" und "The Silent Force Tour" als limitierte Sondereditionen auf CD & LP. Beide Live-Alben wurden ursprünglich auf DVD veröffentlicht und kommen jetzt am 28.04.2023 als Doppel-CD und Doppel-LP in den Handel. Die Schallplatten werden im "Red & Black Marbled" bzw. "Translucent Blue Vinyl"-Look präsentiert.

