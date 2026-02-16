News

Wir besuchen die neue Erlebniswelt für HiFi, Heimkino und High End auf über 3.300 Quadratmetern in Isen

Vor kurzem haben wir über die zeitnahe Neueröffnung des ursprünglich direkt in München ansässigen Home Entertainment Concept store von Martin Ludwig berichtet. Der seit über 21 Jahren renommierte Fachhändler ist nach sechs Monaten intensiver Planung, Umbau und Umsetzung in Isen angekommen und bietet am neuen Standort ein ganz besonders interessantes Konzept.

Auf über 1.780 Quadratmetern innen und 1.600 Quadradmeter im Outdoor-Bereich wird alles gezeigt, was das Thema HiFi, High End Audio, TV, Projektion und Große LED-Walls betrifft. In Isen gibt es eine der größten Outdoor-Beschallungs-Demos überhaupt. Nur 35 Minuten vom alten Standort entfernt und über die A94 erreichbar gibt es 36 eigene Parkplätze, außerdem einen eigenen Meetingraum für bis zu 80 Personen, eine eigene Lehrküche für Catering und einen großen Empfangsbereich mit 175 Quadratmetern für Events und Konzerte. Selbst ein Penthouse mit über 400 Quadratmetern steht bereit. Zum Beispiel für den Fall, dass man als Kunde mal übers Wochenende High-End-Performance vom Feinsten erleben möchte.

Wir lassen es uns nicht nehmen und wollen uns das beeindruckende Projekt, welches in der DACH-Region seinesgleichen sucht, vor Ort genau unter die Lupe nehmen. Daher werden wir in Kürze bei Martin Ludwig im neuen Ladengeschäft in der Bürgermeister-Hallwachs-Straße 8 in 84424 Isen aufschlagen und ausführlich darüber berichten. Dabei sprechen wir natürlich auch mit Martin Ludwig selbst über das neue Ladenkonzept und lassen den Eigentümer mit über 40 Jahren Erfahrung aus dem Nähkästchen plaudern.

Die Fertigstellung des neuen Home Entertainment Concept store Standorts ist praktisch abgeschlossen und die Neueröffnung steht in Kürze an. Wer sich bereits jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, auch über alle gebotenen Leistungen und das Sortiment, findet alle Informationen direkt hier:

Adresse & Kontakt

Home Entertainment Concept store

Bürgermeister Hallwachs Straße 8

84424 Isen

+49 (0)178 - 7200273

info@hecstore.de

