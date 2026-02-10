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HEC Store mit neuem Kompetenzzentrum für HiFi, Heimkino und Smart Home bei München

Bildquelle: Home Entertainment Concept store

Seit über 21 Jahren ist der Home Entertainment Concept store von Martin Ludwig eine Instanz, wenn es um hochwertige akustische und individuelle Entertainment-Systeme sowie HiFi-Lösungen geht. Insbesondere dann, wenn man aus München und Umgebung kommt. Die kompetenten Spezialisten für High-End Stereo und Heimkino, aber auch Schalloptimierung sowie Smart Home und Netzwerk haben im Dezember des letzten Jahres einen couragierten Schritt gewagt und in der Bürgermeister-Hallwachs-Straße 8 in 84424 Isen einen neuen Standort bezogen. Vom bisherigen Ladengeschäft ist man hier nur 35 Minuten entfernt - dafür gibt es jetzt ganz viel Platz und viele neue Möglichkeiten. Natürlich mit identischem Know-How und der gleichen Leidenschaft, die den HEC Store von Beginn an ausgezeichnet hat.

Eröffnung in Kürze

Auf 1.780 Quadratmetern innen und zusätzlichen 1.850 Quadratmetern Outdoor findet man nun in besonders angenehmer, entspannter und exklusiver Atmosphäre alles, was das audiophile Herz begehrt. Zum Parken stehen vor dem Geschäft 36 Parkplätze zur Verfügung.

Von Konzeption und Planung bis hin zur Installation und Integration steht der erfahrene Fachhändler mit motiviertem Team zur Seite. Stets mit dem Ziel, nicht nur ein akustisch eindrucksvolles, sondern auch langlebiges Gesamtkonzept zu realisieren. HiFi, Heimkino und die komfortable Steuerung inklusive Smart Home-Integration des Ganzen kann man in Isen in Perfektion erleben. Natürlich auch Probehören, ob spontan oder mit terminlicher Vereinbarung.

Die Fertigstellung des neuen Home Entertainment Concept store Standorts ist praktisch abgeschlossen und die Neueröffnung steht in Kürze an. Wer sich bereits jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, auch über alle gebotenen Leistungen und das Sortiment, findet alle Informationen direkt hier:

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