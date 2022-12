News

"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" bald auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "I Wanna Dance With Somebody" im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Das Whitney Houston-Biopic läuft seit dem 22.12.2022 in den deutschen Kinos und dürfte dann voraussichtlich um den April fürs Heimkino erscheinen.

Ob "I Wanna Dance With Somebody" auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen.

