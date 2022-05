News

"Whitesnake - Greatest Hits: Revisited, Remixed, Remastered" erscheint als Blu-ray Disc/CD-Set und Doppel-LP

Whitesnake veröffentlichten ihre "Greatest Hits"-Collection in einer erweiterten Neuauflage als Blu-ray Disc/CD-Set sowie als Doppel-Vinyl-Edition.

"Whitesnake - Greatest Hits: Revisited, Remixed, Remastered" präsentiert die großen Hits der Band in überarbeiteten Versionen, die u.a. teilweise neue Hammond Orgel-Parts und Gitarren-Riffs enthalten.

Die Blu-ray Disc enthält die Songs der CD zusätzlich als Musik-Video.

"Whitesnake - Greatest Hits: Revisited, Remixed, Remastered" soll ab dem 10.06.2022 im Handel erhältlich sein.

"Whitesnake - Greatest Hits: Revisited, Remixed, Remastered" CD/Blu-ray Track Listing

Still Of The Night

Here I Go Again

Is This Love

Give Me All Your Love

Love Ain’t No Stranger

Slide It In

Slow An’ Easy

Guilty Of Love

Fool For Your Loving

Judgment Day

The Deeper The Love

Now You’re Gone

You’re Gonna Break My Heart Again

Sweet Lady Luck

Crying In The Rain

Forevermore

