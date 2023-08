News

Weltpremiere für "Silent Cinema" mit Dolby Atmos

Am 17. August findet die erste "Silent Cinema"-Vorführung mit Dolby Atmos statt. Das "Kino am Königsplatz" in München will mit seiner Freiluft-Vorführung durch den Einsatz von Dolby Atmos den Besuchern räumlichen Heimkino-Sound ohne störende Hintergrundgeräusche und Lärmbelastung in der Innenstadt bieten. Dazu wird die "Listen Everywhere"-App genutzt, die den Dolby Atmos-Ton auf das eigene Smartphone zur Wiedergabe mit Kopfhörern streamt.

Für die "Silent Cinema"-Premiere mit Dolby Atmos wurde der Film am "Manta Manta – Zwoter Teil" ausgewählt. Die Vorführung beginnt um 21:30 Uhr.

"Manta Manta Zwoter Teil" erscheint am 14.09.2023 auf Blu-ray Disc & DVD - allerdings laut den bisherigen Planungen ohne Dolby Atmos-Mix.

bereits erhältlich:

Manta Manta - Zwoter Teil [Blu-ray]

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch DTS HD 5.1, Deutsch Dolby Digital 2.0, Deutsch Dolby Digital 2.0 HF

Untertitel: Deutsche Untertitel für Hörgeschädigte, Englische Untertitel

Extras:

Making-of (ca. 5 min)

Manta Manta – Damals wie heute (ca. 15 min)

Teaser 1 (00:36 min)

Teaser Action (00:48 min)

Teaser MPU (00:37 min)

Teaser Emotions (00:59 min)

Teaser Klausi (00:37 min)

