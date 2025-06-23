News

Warner: Neuer "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"-Trailer online

Warner hat den dritten Trailer für "Weapons – Die Stunde des Verschwindens" veröffentlicht:

Der Horror-Thriller von Zach Cregger (Companion, Barbarian) mit Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams und Amy Madigan soll am 07.08.2025 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Mit einer einzigen Ausnahme verschwinden eines Nachts alle Kinder einer Schulklasse zur exakt gleichen Zeit auf mysteriöse Weise. Die Bewohner der betroffenen Gemeinde stehen vor der Frage, wer oder was hinter dem rätselhaften Verschwinden steckt.

