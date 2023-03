News

Warner zeigt "Superman 5-Film Collection" 4K-Trailer zum Ultra HD Blu-ray-Set

Warner hat einen 4K-Trailer zur neuen "Superman 5-Film Collection" mit den Superman-Filmen aus den Jahren 1978 bis 1987 veröffentlicht:

Die "Superman 5-Film Collection" mit "Superman - Der Film", "Superman 2 - Allein gegen alle", "Superman 3 - Der stählerne Blitz" und "Superman 4 - Die Welt am Abgrund" wird in Deutschland am 20.04.2023 als Ultra HD Blu-ray Steelbook-Set erscheinen.

Zu den Filmen gibt es umfangreiches Bonus-Material sowie von "Superman II" neben der Kinofassung auch den "Richard Donner Cut" auf Ultra HD Blu-ray.

Alle Filme werden auf den Ultra HD Blu-rays im englischen Originalton mit Dolby Atmos und deutschem Dolby Digital 2.0-Ton präsentiert.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.