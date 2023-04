News

Erster "Godzilla x Kong: The New Empire"-Teaser online

Legendary hat den ersten Teaser-Trailer für "Godzilla x Kong: The New Empire" veröffentlicht:

Der Kinostart im Vertrieb von Warner ist in Deutschland derzeit für den 14.03.2024 geplant.

Synopsis:

Dieser neueste Eintrag in der Monsterverse-Franchise folgt dem explosiven Showdown von Godzilla vs. Kong mit einem brandneuen Kinoabenteuer, in dem der allmächtige Kong und der furchterregende Godzilla gegen eine kolossale, unentdeckte Bedrohung antreten, die in unserer Welt verborgen ist und ihre Existenz – und unsere – herausfordert. Der epische neue Film wird weiter in die Geschichte dieser Titanen, ihre Ursprünge und die Geheimnisse von Skull Island und darüber hinaus eintauchen, während er den mythischen Kampf aufdeckt, der dazu beigetragen hat, diese außergewöhnlichen Wesen zu schmieden und sie für immer an die Menschheit zu binden.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.