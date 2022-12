News

Warner veröffentlicht "Rocky"-Saga mit Sylvester Stallone auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht die "Rocky"-Filme mit Sylvester Stallone auf Ultra HD Blu-ray. Zumindest in den USA werden die vier Rocky-Filme aus den 80er Jahren voraussichtlich im Februar auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Offizielle Details liegen dazu bislang noch nicht vor. Erste Handelsinformationen deuten auf ein Box-Set und Steelbooks hin. "Rocky V" und "Rocky Balboa" sind nicht dabei.

Sylvester Stallone selbst hatte in den letzten Monaten bereits Hinweise auf eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung gegeben und in den USA wurde auch bereits der "Director's Cut" von "Rocky IV" digital in 4K veröffentlicht. Ob auch dieser auf Ultra HD Blu-ray mitveröffentlicht wird, ist noch offen.

Der Kinostart von "Creed III: Rocky's Legacy" ist derzeit für den 02.03.2023 geplant.

