Warner: "The Batman" als 4K-Stream schon kurz nach dem Kinostart

Warner wird "The Batman" voraussichtlich bereits sechs Wochen nach dem deutschen Kinostart als 4K-Stream anbieten.

Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle soll laut den aktuellen Planungen am 03.03.2022 in den deutschen Kinos starten und bereits ab dem 18.04.2022 bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein. Dabei dürfte es sich wieder um eine vorgezogene "Heimkino"-Premiere zu einem etwas höheren Preis handeln.

Bei Apple ist aufgrund der bisherigen Erfahrungen auch für "The Batman" wieder mit einem 4K-Stream mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton zu rechnen.

Im Kino zeigt Warner "The Batman" auch in 3D.

