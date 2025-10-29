News

Warner: Streaming-Dienst HBO Max startet im Januar in Deutschland

Warner Bros. Discovery startet seinen Streaming-Dienst HBO Max im Januar 2026 auch in Deutschland. Die Information wurde in einer Meldung von WBD Sports zur geplanten Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele 2026 übermittelt:

Die Berichterstattung von HBO Max umfasst Österreich, Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Italien. Dort können Fans nach dem Start der Plattform im Januar 2026 zum ersten Mal Live-Inhalte der Olympischen Spiele genießen.

Zum konkreten Film & Serien-Angebot von HBO Max und den Preisen für den deutschsprachigen Raum wurden noch keine Angaben gemacht.

HBO Max kann auch als Prime Video Channel bei Amazon abonniert werden:

