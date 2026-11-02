Die Disney+ Streaming-Highlights im November
Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:
Highlights
- Die neuvermählte Kaiserin” ab 4. November
- „All´s Fair” – Staffel 2, Folge 1-3 ab 4. November
- „R.J. Decker” – Staffel 2 ab 5. November
- FXs „American Horror Story” – Staffel 13 ab 7. November
- „RIVALS” – Staffel 2, Neue Folgen ab 11. November
- Vienna Game” – Staffel 1 ab 18. November
- „Percy Jackson: Die Serie” – Staffel 3 ab 20. November
- „Scrubs” – Staffel 2 ab 25. November
Weitere Neuheiten
7. November
+ National Geographics „Wölfe hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic)
11. November
+ National Geographics „Die Tudors: Wenn Macht den Kopf kostet“
– Staffel 1 (National Geographic)
12. November
+ The Secret Lives of Mormon Wives: Orange Country – Staffel 1 (Hulu)
14. November
+ National Geographics „Expedition: Rettung unserer Meere“ (National Geographic)
27. November
+ Micky Allein zu Haus (Disney)
28. November
+ Dasher (Disney)
30. November
+ Family Guy: The Peter Clause (Hulu)
Neue Katalog-Titel
4. November
+ The Frozen Ground (Hulu)
11. November
+ 303 – Die Serie – Staffel 1 (Hulu)
24. November
+ One Punch Man – Staffel 1+2 (Hulu)