Die Disney+ Streaming-Highlights im November

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt. Am 1. November tritt außerdem die geplante Preiserhöhung für Neu-Abonnenten in Kraft.

Highlights

„Deutsches Haus“ Ab 15.11. (Star)

„Solar Opposites“ – Staffel 4 Ab 1.11. (Star)

„Quiz Lady“ Ab 3.11. (Star)

„Culprits“ Ab 29.11. (Star)

„Santa Clause: Die Serie“ – Staffel 2 Ab 8.11. (Disney)

FX’s „A Murder at the End of the World“ Ab 14.11. (Star)

„Brawn: The Impossible Formula 1 Story“ Ab 15.11. (Star)

„Viel Wirbel um Weihnachten“ Ab 17.11. (Disney)

„Australia – Die Serie“ Ab 26.11. (Star)

Weitere Neuheiten

8. November

+ Vigilante – Staffel 1 (Star)

10. November

+ Antigang: Home Run (Star)

16. November

+ Drive with Swizz Beatz – Staffel 1 (Star)

22. November

+ Love in Fairhope – Staffel 1 (Star)

+ Die Simpsons – Staffel 34 (Batch 2) (Star)

29. November

+ FX’s Reservation Dogs – Staffel 3 (Star)

Neue Katalog-Titel

3. November

+ Agent Null Null Nix – Bill Murray in hirnloser Mission (Star)

8. November

+ Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 5 (National Geographic)

10. November

+ Liebe in jeder Beziehung (Star)

+ Turbulenzen – und andere Katastrophen (Star)

15. November

+ Micky Maus: Spielhaus – Staffel 2, Batch 1 (Disney)

+ Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 5, Batch 3 (Disney)

+ What We Do in the Shadows – Staffel 4 (Star)

+ Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin – Staffel 1 (National Geographic)

17. November

+ Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig (Star)

+ Eine Affäre in Paris (Star)

22. November

+ The Good Doctor – Staffel 5 (Star)

+ Das Wunder des Lebens: Tierbabys – Staffel 1 (National Geographic)

24. November

+ Breaking Up (Star)

29. November

+ Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren – Staffel 1 (National Geographic)

