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Die Disney+ Streaming-Highlights im November

02.11.2026 Karsten Serck

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

  • Die neuvermählte Kaiserin” ab 4. November
  • „All´s Fair” – Staffel 2, Folge 1-3 ab 4. November
  • „R.J. Decker” – Staffel 2 ab 5. November
  • FXs „American Horror Story” – Staffel 13 ab 7. November
  • „RIVALS” – Staffel 2, Neue Folgen ab 11. November
  • Vienna Game” – Staffel 1 ab 18. November
  • „Percy Jackson: Die Serie” – Staffel 3 ab 20. November
  • „Scrubs” – Staffel 2 ab 25. November

Weitere Neuheiten

7. November

+ National Geographics „Wölfe hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic)

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11. November

+ National Geographics „Die Tudors: Wenn Macht den Kopf kostet“

– Staffel 1 (National Geographic)

12. November

+ The Secret Lives of Mormon Wives: Orange Country – Staffel 1 (Hulu)

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14. November

+ National Geographics „Expedition: Rettung unserer Meere“ (National Geographic)

27. November

+ Micky Allein zu Haus (Disney)

28. November

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+ Dasher (Disney)

30. November

+ Family Guy: The Peter Clause (Hulu)

 

Neue Katalog-Titel

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4. November

+ The Frozen Ground (Hulu)

11. November

+ 303 – Die Serie – Staffel 1 (Hulu)

24. November

+ One Punch Man – Staffel 1+2 (Hulu)

www.disneyplus.com

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