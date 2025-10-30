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Erster deutscher "Greenland 2: Migration"-Trailer online

Tobis hat den ersten deutschen Trailer für "Greenland 2: Migration" veröffentlicht:

Der Katastrophen-Thriller von Ric Roman Waugh mit Gerard Butler und Morena Baccarin läuft ab dem 08.01.2026 in den deutschen Kinos. "Greenland 2" erzählt die Geschichte der Familie Garrity weiter, die den Bunker in Grönland verlässt, um auf einer Reise durch das zerstörte und frostige Europa eine neue Heimat zu finden.

Im Frühjahr 2026 erscheint "Greenland 2" auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

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