Warner sichert sich neue Kinofilme von "Knock at the Cabin"-Regisseur M. Night Shyamalan

Warner hat laut Informationen von "Deadline" eine mehrjährige "First Look"-Vereinbarung mit M. Night Shyamalan abgeschlossen, die dem Studio die Vertriebsrechte und eine Beteiligung der nächsten Produktionen des "The Sixth Sense"-Regisseurs sichert.

Nachdem Shyamalan seine letzten Filme "Knock at the Cabin" und "OLD" über Universal vertrieben hat, bereitet M. Night Shyamalan seinen nächsten Film "Trap" für einen US-Kinostart am 02.08.2024 vor. Außerdem ist unter dem Titel "The Watchers" auch das Regiedebüt von M. Night Shyamalans Tochter Ishana für den 07.06.2024 geplant.

"Knock at the Cabin" läuft seit dem 09.02. in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich ebenso wie bereits "OLD" und "Glass" nicht nur auf Blu-ray Disc sondern auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Der Geisel-Thriller mit Dave Bautista wird voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs fürs Heimkino veröffentlicht.

