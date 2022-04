News

Warner: Neuer "The Batman" 4K Ultra HD Blu-ray-Trailer online

Warner hat in den USA einen neuen fast drei Minuten langen Trailer zur Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von Batman veröffentlicht:

Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson als Bruce Wayne soll hierzulande ab dem 02.06.2022 im Handel erhältlich sein.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird voraussichtlich mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Neben den Standard-Editionen erscheint "The Batman" in beiden Blu-ray-Formaten auch als Steelbook.

Das Bonus-Material besteht aus zahlreichen Making of-Featurettes sowie "Deleted Scenes" mit Audio-Kommentar.

Bereits am 19.04.2022 wird "The Batman" als "Heimkino"-Premiere bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video veröffentlicht - auch in Ultra HD. "The Batman" ist bei Apple iTunes auch inklusive Dolby Vision sowie deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound erhältlich.

The Batman (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch, Deutsch (Dolby Atmos / Dolby TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Deleted Scenes mit Audio-Kommentar

Vengeance In The Making

Vengeance Meets Justice

The Batman: Genesis

Becoming Catwoman

Looking for Vengeance

Anatomy of The Car Chase

Anatomy of The Wingsuit

A Transformation: The Penguin

The Batmobile

Unpacking The Icons

The Batman (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (?)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

