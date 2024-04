News

Warner kündigt neuen "Matrix 5"-Kinofilm an

Warner plant einen neuen "Matrix"-Kinofilm. Nach "Matrix Resurrections" soll die Sci-Fi-Reihe um einen fünften Teil erweitert werden, der von Drew Goddard (The Cabin in the Woods, Bad Times at the El Royale) als Regisseur und Drehbuchautor entwickelt wird. Lana Wachowski soll als ausführende Produzentin an dem neuen Film beteiligt sein.

Goddard soll selbst an Warner mit einer neuen Idee für "Matrix 5" herangetreten sein, zu dessen Konzept noch keine Details verraten wurden. Informationen zur Besetzung und dem geplanten Kino-Starttermin sind ebenfalls noch offen.

