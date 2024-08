News

Warner: Erster "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) veröffentlicht:

Der von Kenji Kamiyama inszenierte Anime-Film soll am 12.12.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

„The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Filmtrilogie. Der Film erzählt vom Schicksal des Hauses von Helm Hammerhand, dem legendären König von Rohan. Wulf, ein ebenso gerissener wie skrupelloser Fürst der Dunländer, sinnt auf Rache für den Tod seines Vaters. Als er Helm und seine Gefolgsleute unerwartet angreift, sind diese gezwungen, sich in der alten Festung Hornburg, die später unter dem Namen Helms Klamm Bekanntheit erlangen wird, zu einem wagemutigen letzten Gefecht zu stellen. In einer zunehmend verzweifelten Lage muss Helms Tochter Héra den Willen aufbringen, den Widerstand gegen einen tödlichen Feind anzuführen – einen Feind, der nicht weniger will als ihre völlige Vernichtung.

