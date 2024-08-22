News
Amazon 4K Ultra HD Blu-ray-Deals ab 12,27 EUR
22.08.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Zur "Gaming Week" sind bei Amazon zahlreiche Ultra HD Blu-rays im Angebot. Auch die Blu-ray-Varianten der einzelnen Titel sind meist zu reduzierten Preisen erhältlich:
- Mittelerde 6-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 69,47 EUR
- Indiana Jones 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray] 40,87 EUR
- Jurassic World Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 44,87 EUR
- Jurassic Park (4K Ultra HD Blu-ray) 13,47 EUR
- Jurassic World: Ein neues Zeitalter [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- The Last Of Us: Staffel 1 (4K Ultra HD Blu-ray) 31,27 EUR
- Halo - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 29,87 EUR
- Watchmen - Die Wächter - The Ultimate Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Der Super Mario BROS. Film [4K Ultra HD] 13,87 EUR
- Ghost in the Shell [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Tomb Raider [4K Ultra HD Blu-ray] 12,47 EUR
- Terminator 5 - Genisys [4K Ultra HD Blu-ray] 12,87 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Pokémon Meisterdetektiv Pikachu [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- The Batman [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Batman Begins [4K Ultra HD Blu-ray] 12,77 EUR
- The Suicide Squad [4K Ultra HD Blu-ray] 13,27 EUR
- Suicide Squad [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Justice League [4K Ultra HD Blu-ray] 12,27 EUR
- Sonic the Hedgehog [4K Ultra HD Blu-ray] 13,27 EUR
- Sonic the Hedgehog 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 13,27 EUR
- Sonic the Hedgehog - 2-Movie Collection Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Indiana Jones und der Tempel des Todes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Indiana Jones und der letzte Kreuzzug [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Resident Evil: Retribution [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Resident Evil: Afterlife [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Resident Evil: The Final Chapter [4K Ultra HD Blu-ray] 13,47 EUR
- Monster Hunter [4K Ultra HD Blu-ray] 12,87 EUR
- Resident Evil [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Resident Evil: Welcome to Raccoon City [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
Die Angebote gelten bis zum 28.08.2024 bzw. solange der Vorrat reicht.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.