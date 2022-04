News

Warner: Die ersten 10 Minuten aus "The Batman" jetzt online

Warner hat ein "Full Movie Preview" für "The Batman" veröffentlicht. Die Vorschau zeigt die ersten zehn Minuten aus dem Film und sind aufgrund der Altersfreigabe nur direkt bei YouTube abrufbar.

"The Batman" ist bereits als vorgezogene "Heimkino"-Premiere bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video in Ultra HD erhältlich und erscheint am 02.06.2022 auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. "The Batman" ist bei Apple iTunes auch inklusive Dolby Vision sowie deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound erhältlich.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt ebenfalls neben HDR10 auch Dolby Vision und wird voraussichtlich mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

Das Bonus-Material besteht aus zahlreichen Making of-Featurettes sowie "Deleted Scenes" mit Audio-Kommentar.

Neben den Standard-Editionen erscheint "The Batman" in beiden Blu-ray-Formaten auch als Steelbook.

The Batman (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch, Deutsch (Dolby Atmos / Dolby TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Deleted Scenes mit Audio-Kommentar

Vengeance In The Making

Vengeance Meets Justice

The Batman: Genesis

Becoming Catwoman

Looking for Vengeance

Anatomy of The Car Chase

Anatomy of The Wingsuit

A Transformation: The Penguin

The Batmobile

Unpacking The Icons

