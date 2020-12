News

Warner: "Herr der Ringe", "Tenet" und weitere Neuheiten bis Februar

Warner hat seine Film & Serien-Neuheiten der nächsten Monate vorgestellt. Nach dem aktuellen Stand wird der Dezember vorläufig der letzte Monat mit großen Ultra HD Blu-ray-Neuheiten wie "Tenet" und "Der Herr der Ringe" bleiben. Für den Januar und Februar sind aktuell nur zahlreiche Filme und Serien zur digitalen Veröffentlichung bei Streaming-Anbietern geplant.

Angesichts der wenigen Kino-Neuheiten der letzten Monate ist das nicht weiter verwunderlich aber auch neue Klassiker auf Ultra HD Blu-ray sind zunächst nicht zu erwarten obwohl z.B. "Die Goonies" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store und im Ausland sogar auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurde. Immerhin erscheint z.B. "Batman: Soul of the Dragon" ebenfalls als digitale Ultra HD-Version.

10.12.2020

17.12.2020

05.01.2021

His Dark Materials - Staffel 2

Industry - Staffel 2

You - Staffel 2

08.01.2021

The 100 - Staffel 7

19.01.2021

Batwoman - Staffel 2

Victor & Valentino - Staffel 2, Vol.1

20.01.2021

All American - Staffel 3

23.01.2021

Legacies - Staffel 3

Februar 2021

Batman: Soul of the Dragon (UHD)

Hello Again: Ein Tag für immer

Mila meets Moses

Der Göttliche Andere

Superman & Lois (OV) Staffel 1

The Flash (OV) Staffel 2

