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Sony: Erster "How To Rob A Bank"-Trailer online

Sony hat den ersten Trailer für "How To Rob A Bank" veröffentlicht:

Die Action-Komödie von David Leitch mit Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson und John C. Reilly soll am 03.09.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

In HOW TO ROB A BANK streamt eine Gruppe junger Outlaws ihre riskanten Raubüberfälle live ins Netz. Dabei ahnen sie nicht, dass sie aufgrund ihres wachsenden viralen Ruhmes ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten und einer brillanten Softwareentwicklerin geraten sind. Obwohl das ungleiche Duo ihnen immer näherkommt, geht die Bande bis an ihre Grenzen und setzt für ihre Überzeugungen – und ihren bisher ehrgeizigsten Raubüberfall – alles aufs Spiel.

bereits erhältlich: