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AWOL präsentiert das Triple Laser UST-Beamer-Flaggschiff Aetherion Pro

AWOL Vision kündigt den offiziellen Marktstart des neuen Ultrakurzdistanz-Beamers Aetherion Pro an. Mit 4K-Auflösung, einer RGB-Triple-Laser-Lichtquelle, proprietärer PixelLock™-Technologie und Anti-RBE möchte der Aetherion Pro neue Maßstäbe in seiner Preisklasse hinsichtlich der Heimkino-Projektion setzen. Der Projektor ist ab dem 01. Juni 2026 zum UVP von 2.799 Euro erhältlich.

Intensives Kino-Erlebnis mit Triple-Laser-Technologie

Der Aetherion Pro projiziert Bilddiagonalen von bis zu 200 Zoll aus kürzester Distanz für ein authentisches Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden. Die zum Einsatz kommende RGB-Triple-Laser-Lichtquelle kombiniert rotes, grünes und blaues Laserlicht direkt, wodurch dynamische Farben, eine hohe Farbpräzision sowie eine Farbraumabdeckung von 110 % Rec.2020 erzielt werden.

Hell und kontrastreich

Mit einer Helligkeit von 2.600 ISO-Lumen, einem nativen Kontrastverhältnis von 6.000:1 und einer 7-stufigen IRIS-Steuerung erzeugt der Projektor auch in dunklen Szenen kontrastreiche Bilder mit ausgeprägter Detailtiefe. Unterstützt wird dies durch das NoirScene™-System II inklusive EBL™-Algorithmus zur dynamischen Bildoptimierung.

PixelLock™ plus Anti-RBE für ein ruhigeres Seherlebnis

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Mit der speziellen PixelLock™-Technologie synchronisiert der Aetherion Pro einzelne Bildpunkte äußerst exakt und ermöglicht dadurch eine gleichmäßige 4K-Bildschärfe bis in die Randbereiche – insbesondere bei großformatigen Projektionen. Die integrierte Anti-RBE-Technologie reduziert darüber hinaus den sogenannten Regenbogeneffekt um bis zu 99,99 % in 2D- und 3D-Inhalten und steht dadurch für ein entspanntes und angenehmeres Seherlebnis.

Geeignet für Gaming, Filme und Sportübertragungen

Für Kino, Sportereignisse und Gaming

Neben klassischen Home Cinema-Anwendungen richtet sich der Aetherion Pro ebenso an Gaming- und Sportfans. Unterstützt werden beispielsweise Variable Refresh Rate (VRR), ALLM und eine Ultra-Niedrig-Latenz von bis zu 1 ms. Dolby Vision Gaming sowie ein dedizierter Filmmaker Mode (24 FPS) erweitern ebenfalls das Nutzungsspektrum.

Hier geht es zur AWOL Website

Kompatibel zu Google Home, Apple Home Kit und Amazon Alexa

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Zudem besitzt der Projektor die Kompatibilität zu Google Home, Apple HomeKit und Amazon Alexa und lässt sich nahtlos in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren.

Lange Lebensdauer

Die RGB-Triple-Laser-Lichtquelle ist auf eine Lebensdauer von mehr als 25.000 Stunden ausgelegt und garantiert so eine langfristige Nutzung im Alltag.

Preise, Verfügbarkeit und Bundle-Optionen

Der AWOL Vision Aetherion Pro ist ab dem 1. Juni 2026 erhältlich, und zwar als Einzelgerät und in Bundle-Konfigurationen mit passender Leinwand.

Verfügbare Varianten auf amazon.de:

Aetherion Pro (Projektor): 2.799,00 €

Aetherion Pro + 100" Mattweiße feststehende Leinwand: 2.949,00 €

Aetherion Pro + 120" Mattweiße feststehende Leinwand: 2.949,00 €

Aetherion Pro + 135" Mattweiße feststehende Leinwand: 2.949,00 €

Aetherion Pro + 150" Mattweiße feststehende Leinwand: 2.949,00 €

Verfügbare Varianten auf awolvision.de:

Aetherion Pro (Projektor): 2.799,00 €

Aetherion Pro + 100" Mattweiße Bodenaufsteigende Leinwand: 3.299,00 €

Aetherion Pro + 120" Mattweiße Bodenaufsteigende Leinwand: 3.499,00 €