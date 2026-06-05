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Sony: "Ricky Bobby - König der Rennfahrer" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
05.06.2026 Karsten Serck
Sony veröffentlicht "Ricky Bobby - König der Rennfahrer" (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie mit Will Ferrell aus dem Jahr 2006 erscheint am 06.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und ist bereits vorbestellbar.
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