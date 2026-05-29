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Neue Soundbar CANVAS L mit hochwertigen Treibern und exzellenter Akustik

CANVAS HiFi präsentiert mit dem CANVAS L die weltweit erste audiophile Soundbar und definiert laut eigenen Angaben neu, was möglich ist, wenn dänisches Design, fortschrittliche Akustik und High-End-HiFi-Performance in einer einzigen eleganten Lösung vereint werden. Entwickelt für anspruchsvolle Hörerinnen und Hörer, die Klangqualität, Ästhetik und Einfachheit auf hohem Niveau miteinander verbunden haben möchten, verwandelt der CANVAS L den klassischen Soundbar in ein hochwertiges High-Fidelity-Audiosystem für moderne Wohnräume.

Äußerst hochwertige Treiber

Aufbau

Der CANVAS L besitzt speziell entwickelte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics, eine enorm leistungsstarke Verstärkerplattform und ein präzises Sound-Tuning durch den renommierten Audioingenieur Benno Baun Meldgaard.

BACCH 3D

Zusammen mit der patentierten BACCH-3D-Technologie kann das System eine außergewöhnlich breite und immersive Klangbühne, extrem klare Dialoge, tief kontrollierten Bass und eine natürliche Musikwiedergabe erzielen. Daher ist es geeignet für Film, Musik und Gaming.

Für TVs von 65 bis 85 Zoll Diagonale

Entworfen nach den Prinzipien skandinavischen Designs setzt der CANVAS L auf die Kombinationn von hochwertigen Materialien, klaren architektonische Linien und einer nahtlose TV-Integration. Kompatibel mit praktisch allen 65”–85” TVs mit VESA-Halterung, stellt er eine elegante Alternative zu klassischen Lautsprechersystemen dar, und zwar nahezu ohne Kompromisse bei der Klangqualität, verspricht der Hersteller.

Mit Streaming-Funktionalität

An Bord sind hier ROON, DLNA, TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2 und Google Chromecast.

Präsentation

Merkmale in der Übersicht

Der CANVAS L wird am 4. Juni auf der High End in Wien erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und ist voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2026 über autorisierte CANVAS-HiFi-Händler erhältlich.