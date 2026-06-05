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"Die Jury" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook
05.06.2026 Karsten Serck
Plaion Pictures veröffentlicht "Die Jury" (A Time To Kill) auf Blu-ray Disc. Der John Grisham-Thriller von Joel Schumacher aus dem Jahr 1996 mit Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson und Kevin Spacey erscheint am 27.08.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind Interviews, Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet geplant.
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