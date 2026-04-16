Warner: "Lee Cronin's The Mummy" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Warner veröffentlicht "Lee Cronin's The Mummy" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Neuinterpretation des Horror-Klassikers "Die Mumie" von "Evil Dead Rise"-Regisseur Lee Cronin läuft seit dem 16.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im 2. Halbjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und Making of-Featurettes geplant.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.