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Warner: Erster "The End of Oak Street"-Trailer zum Mystery-Thriller mit Anne Hathaway und Ewan McGregor online

Warner hat den ersten Teaser-Trailer für "The End of Oak Street" veröffentlicht:

Der Mystery-Thriller von "It Follows"-Regisseur David Robert Mitchell mit Anne Hathaway und Ewan McGregor soll am 13.08.2026 in den deutschen Kinos und auch in IMAX starten.

Offizielle Synopsis:

Ein unerklärliches kosmisches Ereignis reißt die Oak Street aus ihrem Vorstadtidyll heraus und befördert die gesamte Nachbarschaft an einen unbekannten Ort. Die Mitglieder der Familie Platt müssen in dieser für sie völlig fremden Umgebung schnell feststellen, dass sie nur dann überleben können, wenn sie eng zusammenstehen.

bereits erhältlich:

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