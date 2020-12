News

Erster Trailer für Liam Neeson-Thriller "The Marksman" online

In den USA wurde kürzlich der erste Trailer für "The Marksman" veröffentlicht. In dem Thriller des langjährigen Clint Eastwood Assistenz-Regisseurs Robert Lorenz spielt Liam Neeson einen Rancher an der US-Grenze Arizonas, der einen jungen Mexikaner unterstützt, der von den Mitgliedern eines Kartells verfolgt wird.

In den USA ist derzeit der Kinostart von "The Marksman" für den 22.01.2021 geplant. Für Deutschland ist bislang noch kein Termin bekannt.

