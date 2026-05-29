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Sharp Sommer mit den passenden Angeboten für Fußball-WM, Party und Entspannung

Der „Sharp Sommer“ versüßt nicht nur jeden Tag durch Komponenten mit hoher visueller beziehungsweise akustischer Leistungsfähigkeit. Vielmehr gibt es im „Sharp Sommer“ auch tolle Angebote, die das Erleben der Fußball-WM in Mexico, Kanada und den USA besonders intensiv machen – und das in den eigenen vier Wänden, im Garten und beim spontanen Besuch der Freude. Aber auch die richtigen Begleiter fürs Chillen liefert Sharp.

Station-Feeling im Wohnzimmer

Leistungsstarker 65 Zoll-TV

Passendes Soundbar-System

Natürlich denken schon (fast) alle ans größte Sportereignis des Jahres: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA steht quasi vor der Tür. Sharp liefert mit hervorragenden Smart-TVs, zum Beispiel in 65 oder 75 Zoll, die starke Basis fürs Station-Feeling im eigenen Wohnzimmer. Hinzu kommen akustisch ausgezeichnete Soundbars mit 3D-Audio-Unterstützung.

Angebot: Das Stadion-Set

Leistungsstarker 4K Smart-TV Sharp 65HP5265: 699,00 € (UVP) - inklusive Unterstützung von Dolby Vision, Dolby Atmos und HDMI 2.1

Sharp Q Soundba HT-SBW55121BK; 5.1.2 Kanäle mit Wireless Subwoofer - 449,00 € (UVP)

Karaoke, Lichtshow und Party-Feeling mit der XParty-Reihe

Party-Feeling

Wer es ein wenig auffälliger schätzt, greift zur Sharp XParty-Serie, bestehend aus kraftvoll agierenden Party-Lautsprechern. Mit ordentlich Leistung, effektvoller Lightshow sowie einem Karaoke-Modus für die zur Stimmung passenden Gesangseinlagen sind sie bestens ausgerüstet, um auch während der WM für musikalische Unterhaltung zu sorgen.

Hier die passenden Angebote:

Sharps Begleitung in jeder Situation

DAB-Radios für alle Lebenmomente

Es muss nicht immer die große Bühne sein. Für die Momente der Entspannung auf dem Balkon oder fürs Relaxen im Stadtpark sind die tragbaren Radios von Sharp eine ausgezeichnete Option. Kompakt, attraktiv und mit ausdauernden Akkus ausgestattet, bringen sie die Live-Übertragungen der Weltmeisterschaft direkt zum momentanen Aufenthaltsort. Hier kommen jetzt die zwei interessante Angebote für Sound & Radioempfang überall: Das Sharp Tokyo DR-P420 (DAB+/UKW, Bluetooth, Wecker für 44,99,00 €/UVP) und das Sharp Osaka DR-P520 (Ultramobil, DAB+/UKW, LCD-Display 69,99 €/UVP).

Hochwertige Technik zum fairen Preis

Zusammenfassend stellen wir auch diesmal wieder fest: Alle Sharp-Komponenten glänzen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher bleibt noch genug Budget für die eigene WM-Party übrig.