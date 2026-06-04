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"Bang Bang - Der härteste Schlag" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Bang Bang - Der härteste Schlag" auf Blu-ray Disc. Das Boxer-Drama mit Tim Blake Nelson erscheint am 27.08.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Trailer geplant.